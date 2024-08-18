Hasil Liga Futsal Nusantara Putri 2024: Menggila, Kuda Laut Nusantara sikat Sepakbolaplus 5-1

YOGYAKARTA – Kuda Laut Nusantara tampil menggila saat melawan Sepakbolaplus FC di laga lanjutan Liga Futsal Nusantara Putri 2024, pada Minggu (18/8/2024) pagi WIB. Bermain di GOR Pancasila, Yogyakarta, Kuda Laut Nusantara tepatnya menang dengan skor 5-1.

Jalannya Pertandingan

Kuda Laut Nusantara Putri langsung tampil menggebrak sejak awal pertandingan di babak pertama. Terpantau, Sepakbolaplus kesulitan untuk menghalau gelombang serangan tim asal Jakarta tersebut.

Hasilnya manis, Kuda Laut Nusantara Putri sukses mencuri keunggulan di awal babak pertama. Selepas gol tersebut, Sepakbolaplus berupaya keras untuk menyamakan kedudukan.

Namun, serangan Sepakbolaplus terpantau kurang efektif. Pada menit ke-10, Kuda Laut Nusantara Putri akhirnya berhasil menambah keunggulan lewat tendangan jarak dekat dari Ayunda (10’).

Gol tersebut membuat Kuda Laut Nusantara Putri semakin percaya diri untuk bermain menyerang. Hasilnya positif, Kuda Laut Nusantara Putri berhasil menambah dua gol via Rosario (11’), dan Ashela (13’).

Setelah gol itu, Sepakbolaplus yang mencoba bermain lebih berani untuk menyerang akhirnya sukses memperkecil ketertinggalan. Adalah Sola (17’) yang berhasil mencetak gol lewat tendangan terukurnya.