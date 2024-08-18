Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Nusantara Putri 2024: Menggila, Kuda Laut Nusantara sikat Sepakbolaplus 5-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |10:40 WIB
Hasil Liga Futsal Nusantara Putri 2024: Menggila, Kuda Laut Nusantara sikat Sepakbolaplus 5-1
Kuda Laut Nusantara menang 5-1 atas Sepakbolaplus di Liga Futsal Nusantara Putri 2024. (Foto: Instagram/ligafutsal.indonesia)
A
A
A

YOGYAKARTA Kuda Laut Nusantara tampil menggila saat melawan Sepakbolaplus FC di laga lanjutan Liga Futsal Nusantara Putri 2024, pada Minggu (18/8/2024) pagi WIB. Bermain di GOR Pancasila, Yogyakarta, Kuda Laut Nusantara tepatnya menang dengan skor 5-1.

Jalannya Pertandingan

Kuda Laut Nusantara Putri langsung tampil menggebrak sejak awal pertandingan di babak pertama. Terpantau, Sepakbolaplus kesulitan untuk menghalau gelombang serangan tim asal Jakarta tersebut.

Hasilnya manis, Kuda Laut Nusantara Putri sukses mencuri keunggulan di awal babak pertama. Selepas gol tersebut, Sepakbolaplus berupaya keras untuk menyamakan kedudukan.

Namun, serangan Sepakbolaplus terpantau kurang efektif. Pada menit ke-10, Kuda Laut Nusantara Putri akhirnya berhasil menambah keunggulan lewat tendangan jarak dekat dari Ayunda (10’).

Sepakbolaplus vs Kuda Laut Nusantara

Gol tersebut membuat Kuda Laut Nusantara Putri semakin percaya diri untuk bermain menyerang. Hasilnya positif, Kuda Laut Nusantara Putri berhasil menambah dua gol via Rosario (11’), dan Ashela (13’).

Setelah gol itu, Sepakbolaplus yang mencoba bermain lebih berani untuk menyerang akhirnya sukses memperkecil ketertinggalan. Adalah Sola (17’) yang berhasil mencetak gol lewat tendangan terukurnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/51/3051150/gemilang-di-liga-futsal-nusantara-2024-kuda-laut-nusantara-dan-rafhely-futsal-promosi-ke-liga-futsal-profesional-2024-2025-bXnUoksOdO.jpg
Gemilang di Liga Futsal Nusantara 2024, Kuda Laut Nusantara dan Rafhely Futsal Promosi ke Liga Futsal Profesional 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/51/3050919/hasil-final-liga-futsal-nusantara-2024-kuda-laut-nusantara-sabet-gelar-juara-usai-bantai-rafhely-fc-5-1-0xpQ8J7lDC.jpg
Hasil Final Liga Futsal Nusantara 2024: Kuda Laut Nusantara Sabet Gelar Juara, Usai Bantai Rafhely FC 5-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/51/3050894/hasil-liga-futsal-nusantara-2024-juku-eja-segel-posisi-3-usai-sikat-merador-fc-5-3-dzwKB0kBcR.jpg
Hasil Liga Futsal Nusantara 2024: Juku Eja Segel Posisi 3, Usai Sikat Merador FC 5-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/51/3050848/hasil-liga-futsal-nusantara-putri-2024-fc-junior-babak-belur-dihajar-ks-futsal-3-0-qlC1iGOQgl.jpg
Hasil Liga Futsal Nusantara Putri 2024: FC Junior Babak Belur Dihajar KS Futsal 3-0
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647823/atlet-muda-indonesia-panen-gelar-di-australia-open-2025-ozk.webp
Atlet Muda Indonesia Panen Gelar di Australia Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/jay_idzes_1.jpg
Statistik Gila Jay Idzes! Bermain 90 Menit, Akurasi Operan 96,2 Persen, tapi Sassuolo Gagal Kalahkan Pisa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement