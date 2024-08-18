Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Nusantara 2024: Juku Eja Segel Posisi 3, Usai Sikat Merador FC 5-3!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |15:29 WIB
Hasil Liga Futsal Nusantara 2024: Juku Eja Segel Posisi 3, Usai Sikat Merador FC 5-3!
Juku Eja amankan posisi ketiga di Liga Futsal Nusantara 2024. (Foto: Instagram/@ligafutsal.indonesia)




HASIL Liga Futsal Nusantara 2024 akan diulas dalam artikel ini. Juku Eja berhasil merebut tempat ketiga Liga Futsal Nusantara 2024.

Kepastian itu didapat usai Juku Eja sukses meraih kemenangan atas Merador FC dengan skor 5-3. Laga itu berlangsung di GOR Pancasila UGM, Yogyakarta, Minggu (18/8/2024) siang WIB.

Juku Eja

Jalannya Pertandingan

Juku Eja langsung bermain agresif sejak menit awal dengan menebar ancaman demi ancaman ke gawang Merador FC. Sampai akhirnya, mereka sukses membuka keran gol keunggulannya.

Merador FC mencoba untuk merespon gol cepat dari Juku Eja. Akhirnya, tim asal Aceh itu mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol yang dicetak Bayu Lubis.

Kedua tim saling jual beli serangan hingga laga memasuki lima menit akhir. Juku Eja nyaris mencetak gol keunggulan usai tendangan yang dilesatkan Arjuna membentur mistar gawang Merador FC.

Namun pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta sampai peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Merador FC dan Juku Eja sementara bermain imbang 1-1.

