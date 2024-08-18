Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Final Liga Futsal Nusantara 2024: Kuda Laut Nusantara Sabet Gelar Juara, Usai Bantai Rafhely FC 5-1!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |17:14 WIB
Hasil Final Liga Futsal Nusantara 2024: Kuda Laut Nusantara Sabet Gelar Juara, Usai Bantai Rafhely FC 5-1!
Kuda Laut Nusantara juara Liga Futsal Nusantara 2024. (Foto: Instagram/@ligafutsal.indonesia)
A
A
A

HASIL final Liga Futsal Nusantara 2024 akan diulas dalam artikel ini. Kuda Laut Nusantara pun sukses keluar sebagai juara Liga Futsal Nusantara 2024.

Kepastian itu didapat usai Liga Futsal Nusantara 2024 tampil menggila hingga membantai Rafhely FC dengan skor 5-1. Pertandingan final itu berlangsung di GOR Pancasila UGM, Yogyakarta, Minggu (18/8/2024) sore WIB.

Kuda Laut Nusantara

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim langsung bermain agresif sejak menit awal. Rafhely FC dan Kuda Laut Nusantara kerap jual beli serangan kendati belum ada yang berbuah gol.

Hingga 10 menit laga berjalan, kedua tim masih belum juga mencetak gol keunggulannya. Terlihat, Kuda Laut Nusantara tampil cukup dominan namun serangannya masih bisa dipatahkan pertahanan Rafhely FC.

Pertandingan berjalan cukup alot. Di menit-menit akhir, Kuda Laut Nusantara mendapat petaka karena kiper utama mereka diganjar kartu merah. Sementara pada akhirnya kedua tim bermain imbang 0-0 di babak pertama.

