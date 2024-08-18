Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Nusantara Putri 2024: FC Junior Babak Belur Dihajar KS Futsal 3-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |12:34 WIB
KS Futsal menang 3-0 atas FC Junior di Liga Futsal Nusantara Putri 2024. (Instagram/ligafutsal.indonesia)
A
A
A

YOGYAKARTA – FC Junior meraih hasil buruk saat melawan Karmila Sari (KS) Futsal di laga lanjutan Liga Futsal Nusantara Putri 2024, pada Minggu (18/8/2024) siang WIB. Bermain di GOR Pancasila, Yogyakarta, FC Junior yang tampil babak belur pun kalah dengan skor 0-3 dari Karmila Sari.

Jalannya Pertandingan

Karmila Sari (KS) Futsal mengawali pertandingan dengan serangan masif ke pertahanan FC Junior di babak pertama. Hasilnya manis, tim asal Riau itu sukses mencuri keunggulan lebih dulu.

Adalah Amelia (5’) yang sukses mencetak gol lewat sontekkan jarak dekat, KS Futsal unggul 1-0. Setelah gol itu, kedua tim menampilkan permainan jual beli serangan di hingga pertengahan waktu pertandingan.

FC Junior beberapa kali berhasil mengancam gawang KS Futsal. Namun demikian, serangan FC Junior terpantau tidak efektif. Sedangkan, KS Futsal menunggu momentum untuk melepaskan serangan balik.

KS Futsal vs FC Junior

Pada menit-menit akhir babak pertama, KS Futsal akhirnya berhasil menambah keunggulan lewat tembakkan keras Amanda Putri (17’). Pada akhirnya, babak pertama selesai untuk keunggulan KS Futsal atas FC Junior 2-0.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
