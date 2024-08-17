Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Nusantara 2024: Kuda Laut Nusantara Tembus Final Promosi ke Liga Futsal Profesional, Usai Menang Comeback Lawan Juku Eja!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |19:06 WIB
Hasil Liga Futsal Nusantara 2024: Kuda Laut Nusantara Tembus Final Promosi ke Liga Futsal Profesional, Usai Menang Comeback Lawan Juku Eja!
Kuda Laut Nusantara kala berlaga di Liga Futsal Nusantara 2024. (Foto: Instagram/@ligafutsal.indonesia)
A
A
A

HASIL Liga Futsal Nusantara 2024 akan diulas dalam artikel ini. Kuda Laut Nusantara berhasil promosi ke Liga Futsal Profesional usai menang comeback atas Juku Eja.

Duel Kuda Laut Nusantara melawan Juku Eja digelar di GOR Pancasila, Yogyakarta, Sabtu (17/8/2024). Kuda Laut Nusantara menang comeback 4-3 dalam laga itu.

Kuda Laut Nusantara

Kemenangan itu pun cukup buat mereka promosi ke Liga Futsal Profesional musim depan. Mereka pun punya kans juara Liga Futsal Nusantara karena lolos ke babak final yang akan melawan Rafhely FC, Minggu 18 Agustus 2024.

Jalannya Pertandingan

Permainan ketat ditampilkan Kuda Laut Nusantara dan Juki Eja sejak menit awal laga. Alhasil, laga menyajikan intensitas tinggi.

Pada babak pertama, Juku Eja FC berhasil mengatasi perlawanan Kuda Laut Nusantara. Mereka pun unggul 1-0 sementara waktu atas tim lawan.

Memasuki babak kedua, secara perlahan, Kuda Laut Nusantara berusaha memegang kendali permainan. Mereka tampil cukup ngotot dalam menekan pertahanan Juku Eja FC.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/51/3051150/gemilang-di-liga-futsal-nusantara-2024-kuda-laut-nusantara-dan-rafhely-futsal-promosi-ke-liga-futsal-profesional-2024-2025-bXnUoksOdO.jpg
Gemilang di Liga Futsal Nusantara 2024, Kuda Laut Nusantara dan Rafhely Futsal Promosi ke Liga Futsal Profesional 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/51/3050919/hasil-final-liga-futsal-nusantara-2024-kuda-laut-nusantara-sabet-gelar-juara-usai-bantai-rafhely-fc-5-1-0xpQ8J7lDC.jpg
Hasil Final Liga Futsal Nusantara 2024: Kuda Laut Nusantara Sabet Gelar Juara, Usai Bantai Rafhely FC 5-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/51/3050894/hasil-liga-futsal-nusantara-2024-juku-eja-segel-posisi-3-usai-sikat-merador-fc-5-3-dzwKB0kBcR.jpg
Hasil Liga Futsal Nusantara 2024: Juku Eja Segel Posisi 3, Usai Sikat Merador FC 5-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/51/3050848/hasil-liga-futsal-nusantara-putri-2024-fc-junior-babak-belur-dihajar-ks-futsal-3-0-qlC1iGOQgl.jpg
Hasil Liga Futsal Nusantara Putri 2024: FC Junior Babak Belur Dihajar KS Futsal 3-0
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/51/1647853/mnc-sports-competition-2025-diharapkan-dapat-memajukan-industri-biliar-tanah-air-sbk.webp
MNC Sports Competition 2025 Diharapkan dapat Memajukan Industri Biliar Tanah Air
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/16/penyerang_juventus_kenan_yildiz.jpg
Juventus Kejar Kemenangan Perdana di Liga Champions! Ada Taruhan Rp576 Miliar di Baliknya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement