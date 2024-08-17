Hasil Liga Futsal Nusantara 2024: Kuda Laut Nusantara Tembus Final Promosi ke Liga Futsal Profesional, Usai Menang Comeback Lawan Juku Eja!

Kuda Laut Nusantara kala berlaga di Liga Futsal Nusantara 2024. (Foto: Instagram/@ligafutsal.indonesia)

HASIL Liga Futsal Nusantara 2024 akan diulas dalam artikel ini. Kuda Laut Nusantara berhasil promosi ke Liga Futsal Profesional usai menang comeback atas Juku Eja.

Duel Kuda Laut Nusantara melawan Juku Eja digelar di GOR Pancasila, Yogyakarta, Sabtu (17/8/2024). Kuda Laut Nusantara menang comeback 4-3 dalam laga itu.

Kemenangan itu pun cukup buat mereka promosi ke Liga Futsal Profesional musim depan. Mereka pun punya kans juara Liga Futsal Nusantara karena lolos ke babak final yang akan melawan Rafhely FC, Minggu 18 Agustus 2024.

Jalannya Pertandingan

Permainan ketat ditampilkan Kuda Laut Nusantara dan Juki Eja sejak menit awal laga. Alhasil, laga menyajikan intensitas tinggi.

Pada babak pertama, Juku Eja FC berhasil mengatasi perlawanan Kuda Laut Nusantara. Mereka pun unggul 1-0 sementara waktu atas tim lawan.

Memasuki babak kedua, secara perlahan, Kuda Laut Nusantara berusaha memegang kendali permainan. Mereka tampil cukup ngotot dalam menekan pertahanan Juku Eja FC.