HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Pierre Njanka, Pemain Jebolan Piala Dunia yang Pernah Berkarier di Arema Malang dan Persija Jakarta

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |13:04 WIB
Kisah Pierre Njanka, Pemain Jebolan Piala Dunia yang Pernah Berkarier di Arema Malang dan Persija Jakarta
Pierre Njanka saat memperkuat Arema Malang (Foto: Koran Sindo)
A
A
A

KISAH Pierre Njanka menarik untuk diulas. Sebab, ia adalah pemain jebolan Piala Dunia yang memiliki karir malang melintang di Liga Indonesia bersama Arema Malang dan Persija Jakarta.

Pierre Njanka adalah pemain berkebangsaan Kamerun yang lahir pada 15 Maret 1975. Ia memulai perjalanan karir sepakbolanya dengan bermain di klub-klub lokal seperti Tigre Douala, Rail Douala, dan Olympic Mvolye.

 

Setelah itu, ia mulai malang melintang bermain di klub-klub Eropa hingga tahun 2005-2006. Bisa dibilang, masa itu adalah puncak perjalanan karirnya. Karena selain bermain di Eropa, Njanka juga rutin dipanggil ke Timnas Kamerun kala itu.

Pierre Njanka membela Timnas Kamerun sejak 1998 hingga 2004. Pada periode itu pula, pemain berposisi bek itu bermain di ajang Piala Dunia 1998, Piala Dunia 2002, hingga Piala Afrika 2004. Meski tak menjadi juara, namun ia berhasil mendapat pengalaman berharga menghadapi pemain-pemain kelas dunia.

Total, 47 caps berhasil dicatatkan Pierre Njanka di skuad Lions Indomptables - julukan Timnas Kamerun. Sebelum akhirnya mulai tergantikan posisinya.

Njanka datang ke Liga Indonesia untuk pertama kalinya pada musim 2008/2009 untuk membela tim Persija Jakarta. Sayangnya, dengan pengalamannya bermain di Piala Dunia, bek berpostur 181 cm itu gagal mengangkat performa Macan Kemayoran.

Bahkan, di akhir kompetisi Indonesia Super League (ISL) musim 2008/2009, Persija Jakarta hanya mampu finis di peringkat ke tujuh. Di musim berikutnya, Pierre Njanka akhir memilih untuk hengkang dan bergabung bersama Arema Malang.

