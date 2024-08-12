Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Christian Bekamenga yang Kabur Tinggalkan Persib Bandung demi Gabung Klub Liga Prancis

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |01:28 WIB
Kisah Christian Bekamenga yang Kabur Tinggalkan Persib Bandung demi Gabung Klub Liga Prancis
Christian Bekamenga pernah memperkuat Persib Bandung pada musim 2007-2008 (Foto: Instagram/christianbekamenga)
A
A
A

KISAH Christian Bekamenga yang kabur tinggalkan Persib Bandung demi gabung klub Liga Prancis menarik untuk dibahas. Nama Bekamenga jelas tak asing di telinga bobotoh -julukan suporter Persib.

Striker asal Kamerun ini pernah memperkuat Persib Bandung pada tahun 2007. Penampilan Bekamenga bersama Pangeran Biru juga terbilang cukup baik sepanjan musim 2007-2008.

 

Dia tercatat mencetak 17 gol dari 20 laga bersama Persib Bandung. Memiliki postur yang tinggi, skill di atas rata-rata, dan kecepatan membuat Christian Bekamenga menjadi momok bagi lini pertahanan lawan kala itu.

Sayangnya, nama Christian Bekamenga mendadak menghilang pasca ia dipanggil memperkuat Timnas Kamerun. Tanpa kabar, dirinya meninggalkan Persib meski masih terikat kontrak.

Beredar kabar, Christian Bekamenga enggan pulang ke Bandung karena kecewa dengan sikap manajemen Persib Bandung saat itu. Ia kesal karena sahabatnya yang juga berasal dari Kamerun, Nyeck Nyobe, dicoret dari skuad Persib Bandung.

