HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Penyerang Timnas Kamerun Christian Bekamenga yang Mendadak Tinggalkan Persib Bandung

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |12:10 WIB
Kisah Penyerang Timnas Kamerun Christian Bekamenga yang Mendadak Tinggalkan Persib Bandung
Christian Bekamenga meninggalkan Persib Bandung secara mendadak pada 2008. (Foto: Instagram/@christianbekamenga)
A
A
A

KISAH penyerang Timnas Kamerun Christian Bekamenga yang secara mendadak meninggalkan Persib Bandung akan diulas Okezone. Manajemen Persib Bandung membuat gebrakan untuk mengarungi Liga Indonesia 2007-2008.

Mereka mendatangkan penyerang yang diproyeksikan membela Timnas Kamerun U-23 di Olimpiade Beijing 2008, Christian Bekamenga. Penyerang yang saat itu berusia 21 tahun itu pun tampil impresif bersama Maung Bandung.

Christian Bekamenga saat berduel dengan Abanda Herman. (Foto: Persib.co.id)

Christian Bekamenga saat berduel dengan Abanda Herman. (Foto: Persib.co.id)

Dari 20 laga Liga Indonesia 2007-2008, Bekamega mengokeksi 17 gol! Berkat gol-gol dari Bekamenga, Persib Bandung memuncaki klasemen sementara Liga Indonesia 2007-2008.

Tak lama setelah itu, Christian Bekamenga meninggalkan Persib Bandung untuk membela Timnas Kamerun U-23 di Olimpiade Beijing 2008. Namun, kelar Olimpiade Beijing 2008, Christian Bekamenga tak kunjung pulang ke Bandung.

Beredar kabar, Christian Bekamenga enggan pulang ke Bandung karena kecewa dengan sikap manajemen Persib Bandung saat itu. Ia kesal karena sahabatnya yang juga berasal dari Kamerun, Nyeck Nyobe, dicoret dari skuad Persib Bandung.

Kepergian Nyeck Nyobe disebut-sebut mengiris hati Christian Bekamenga. Sebab, hubungan keduanya sangat dekat. Bisa dibilang, Nyeck Nyobe lah yang membantu proses adaptasi Christian Bekamenga di Indonesia.

