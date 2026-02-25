Kisah Mantan Pemain Real Madrid Jose Ignacio Peleteiro, Putuskan Mualaf dan Jadi Petinggi Perusahaan di Arab Saudi

Jota (jas hitam) menjadi mualaf dan kini menjadi petinggi perusahaan Arab Saudi. (Foto: Instagram/@kingjota23)

KISAH mantan pemain Real Madrid Jose Ignacio Peleteiro memutuskan mualaf dan kini menjadi petinggi perusahaan di Arab Saudi akan diulas Okezone. Nama Jose Ignacio Peleteiro mungkin tidak terlalu familiar di telinga pencinta sepakbola Tanah Air.

Jose Ignacio Peleteiro pernah membela Celta Vigo (2011-2014), Real Madrid B (2012-2013), Eibar (2013-2014 dan 2016-2017), Brentford (2014-2017), Birmingham City (2017-2019), Aston Villa (2019-2020) dan Deportivo Alaves (2020-2021).

Jose Ignacio jadi mualaf. (Foto: Instagram/@scrollpakistansp)

1. Prestasi Jose Ignacio Peleteiro sebagai Pesepakbola

Ada beberapa pencapaian Jota -sapaan akrab Jose Ignacio Peleteiro- sebagai pesepakbola profesional. Ia pernah membantu Eibar juara Liga 2 Spanyol 2013-2014.

Jota juga masuk team of the year Liga 2 Spanyol 2013-2014 serta menjadi pemain terbaik Liga 2 Spanyol bulan Februari 2014. Bagaimana dengan karier Jota di Real Madrid?

Di musim 2012-2013, Jose Ignacio Peleteiro tiga kali tampil bersama Real Madrid B di Liga 2 Spanyol. Sayangnya, Jota gagal promosi ke tim senior Los Blancos -julukan Real Madrid- yang di musim tersebut diarsiteki Jose Mourinho.

2. Kisah Mualaf Jose Ignacio Peleteiro

Jota resmi menjadi mualaf pada 2024. Ia mengaku sang rekan dari Kuwait, Faisal Buresli, menjadi sosok yang meyakinkannya masuk agama Islam.