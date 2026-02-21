Advertisement
Terungkap, Cristiano Ronaldo Ternyata Pernah Ikut Puasa Ramadhan di Al Nassr!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |16:05 WIB
Terungkap, Cristiano Ronaldo Ternyata Pernah Ikut Puasa Ramadhan di Al Nassr!
Cristiano Ronaldo ternyata pernah mencoba ikut puasa Ramadhan di Al Nassr (Foto: X/@Cristiano)
A
A
A

CRISTIANO Ronaldo ternyata pernah mencoba ikut puasa Ramadhan di Al Nassr. Hal itu dilakukannya demi membiasakan diri dengan kultur di Arab Saudi.

Ronaldo bergabung dengan Al Nassr sejak Januari 2023. Tiga tahun sudah pemain berjuluk CR7 itu berkostum Faris Najd dan sudah tiga kali melewati Bulan Suci Ramadhan di sana.

1. Coba Puasa Selama 2 Hari

Cristiano Ronaldo cetak hattrick di laga Al Nassr vs Rio Ave. (Foto: Instagram/alnassr)

Dikisahkan mantan pemain Al Nassr, Shaye Sharahili, Ronaldo ternyata pernah mencoba ikut puasa selama dua hari. Hal itu dilakukan demi membiasakan diri dengan rekan-rekannya, terutama yang beragama Islam.

“Tahun lalu, Cristiano Ronaldo mencoba berpuasa bersama para pemain muslim Al Nassr selama Ramadan," kata Sharahili dilansir dari Tribuna, dikutip Sabtu (21/2/2026).

“Dia berpuasa selama dua hari untuk merasakan apa yang dirasakan umat Islam selama berpuasa," imbuhnya.

Sharahili tahu cerita itu dari seorang rekannya yang juga membela Al Nassr. Aksi tersebut jadi bukti Ronaldo sangat menghormati budaya atau kultur sepakbola dan kehidupan masyarakat Saudi.

 

