Wayne Rooney Kesal Lihat Fans Manchester United Frank Ilett yang Tak Kunjung Potong Rambut: Bikin Pusing!

PESEPAKBOLA legenda Manchester United, Wayne Rooney, kesal melihat fans Setan Merah yang tak kunjung memotong rambut, Frank Ilett. Wayne Rooney menilai tidak seharusnya Frank Ilett menjadi pusat perhatian.

Wazza -sapaan akrab Wayne Rooney menilai, seharusnya yang menjadi perhatian adalah Manchester United dan Michael Carrick, bukan Frank Ilett.

1. Janji Frank Ilett

Frank Ilett sejak Oktober 2024 tidak potong rambut

Sejak Oktober 2024, Frank Ilett memiliki misi tegas. Pria asal Inggris ini mengatakan tidak akan memotong rambut selama Manchester United tidak menang lima kali berturut-turut. Setelah menunggu hampir 1,5 tahun, Frank Ilett akhirnya hampir potong rambut.

Di bawah asuhan Michael Carrick, performa Manchester United meningkat drastis. Dalam empat laga awal dibesut Michael Carrick, The Red Devils selalu menang.

Karena itu, jika Manchester United menang atas West Ham United di lanjutan pekan ke-26 Liga Inggris 2025-2026 pada Rabu (11/2/2026) dini hari WIB, Frank Ilett akan mengakhiri penantian panjangnya untuk potong rambut.

Sayangnya, rentetan kemenangan Manchester Merah terhenti. Manchester United gagal menang setelah bermain 1-1 di markas West Ham United.