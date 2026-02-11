Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Wayne Rooney Kesal Lihat Fans Manchester United Frank Ilett yang Tak Kunjung Potong Rambut: Bikin Pusing!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |17:17 WIB
Wayne Rooney Kesal Lihat Fans Manchester United Frank Ilett yang Tak Kunjung Potong Rambut: Bikin Pusing!
Popularitas Frank Ilett (kanan) bikin Wayne Rooney kesal. (Foto: Instagram/@theunitedstrand)
A
A
A

PESEPAKBOLA legenda Manchester United, Wayne Rooney, kesal melihat fans Setan Merah yang tak kunjung memotong rambut, Frank Ilett. Wayne Rooney menilai tidak seharusnya Frank Ilett menjadi pusat perhatian.

Wazza -sapaan akrab Wayne Rooney menilai, seharusnya yang menjadi perhatian adalah Manchester United dan Michael Carrick, bukan Frank Ilett.

1. Janji Frank Ilett

Frank Ilett sejak Oktober 2024 tidak potong rambut
Frank Ilett sejak Oktober 2024 tidak potong rambut

Sejak Oktober 2024, Frank Ilett memiliki misi tegas. Pria asal Inggris ini mengatakan tidak akan memotong rambut selama Manchester United tidak menang lima kali berturut-turut. Setelah menunggu hampir 1,5 tahun, Frank Ilett akhirnya hampir potong rambut.

Di bawah asuhan Michael Carrick, performa Manchester United meningkat drastis. Dalam empat laga awal dibesut Michael Carrick, The Red Devils selalu menang.

Karena itu, jika Manchester United menang atas West Ham United di lanjutan pekan ke-26 Liga Inggris 2025-2026 pada Rabu (11/2/2026) dini hari WIB, Frank Ilett akan mengakhiri penantian panjangnya untuk potong rambut.

Sayangnya, rentetan kemenangan Manchester Merah terhenti. Manchester United gagal menang setelah bermain 1-1 di markas West Ham United.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/51/3199757/rafael_struick_sudah_memiliki_channel_youtube-59wv_large.jpg
Kisah Penyerang Timnas Indonesia Rafael Struick Pilih Bikin YouTube meski Belum Cetak Gol di Liga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/51/3198110/bio_paulin_anak_jenderal_bintang_3_kamerun_yang_pilih_jadi_wni_biopaulinpierre-3bK2_large.jpg
Kisah Bio Paulin, Anak Jenderal Bintang 3 Kamerun yang Pilih Jadi WNI dan Perkuat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/51/3194284/neymar_jr_jadi_inspirasi_puma_meluncurkan_sepatu_sepakbola-Fd3h_large.jpg
Gaya Bermain Neymar Jr Jadi Inspirasi Lahirnya Sepatu Bola, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193178/cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguez_akan_menikah_di_madeira_pada_musim_panas_2026_cristiano-lcvg_large.jpg
Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez Menikah di Arab Saudi pada 2026?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/11/51/1675917/janice-tjen-dipuji-petenis-nomor-2-dunia-iga-swiatek-gaya-mainnya-mirip-ash-barty-fmh.webp
Janice Tjen Dipuji Petenis Nomor 2 Dunia, Iga Swiatek: Gaya Mainnya Mirip Ash Barty
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/03/05/nicolo_barella_inter_milan.jpg
Full Senyum! Inter Milan Dapat Suntikan Kekuatan Jelang Lawan Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement