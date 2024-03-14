Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persikabo 1973 vs Persib Bandung: Hadapi Mantan Tim, Ryan Kurnia Minta Pangeran Biru Waspada

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |03:45 WIB
Persikabo 1973 vs Persib Bandung: Hadapi Mantan Tim, Ryan Kurnia Minta Pangeran Biru Waspada
Pemain Persib Bandung, Ryan Kurnia (Foto: M Ghani)
A
A
A

WINGER Persib Bandung, Ryan Kurnia akan menghadapi mantan timnya, Persikabo 1973 di laga ke-29 Liga 1 2023-2024. Meski tengah dalam situasi sulit, ia meminta Persib Bandung tetap waspada penuh dengan kekuatan lawan.

Bahkan sebelum dipinang Persib di musim ini, Ryan Kurnia merupakan pemain Persikabo 1973 yang sudah bermain sebanyak 30 pertandingan di Liga 1 2022/2023 dengan catatan waktu 1584 menit.

Ryan Kurnia merasa kekuatan Persikabo 1973 di musim ini sangat jauh dibandingkan saat diperkuatnya di musim sebelumnya. Termasuk juga dari segi permainan dan komposisi pemainnya.

“Nggak tahu karena ada apa, masalah di dalamnya saya gak tahu,” kata Ryan, Rabu (13/3/2024).

Alhasil, kini Persikabo 1973 berada di zona degradasi dengan menempati posisi dasar klasemen sementara Liga 1 2023/2024 dengan catatan belum bisa menang di 10 pertandingan terakhirnya.

Meski demikian, Ryan akan tetap mewaspadai Persikabo 1973. Menurutnya, tim asal Bogor akan tetap berbahaya bagi Persib.

Halaman:
1 2
      
