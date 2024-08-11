Community Shield 2024: Manchester City Kalahkan Manchester United, Ederson Dipuji Rekan Setim

PENJAGA gawang Manchester City, Ederson mendapat pujian usai membawa timnya meraih trofi Community Shield 2024 dengan mengalahkan Man United lewat adu penalti. Salah satu pujian untuk Ederson disampaikan rekan setimnya sendiri, Manuel Akanji.

Akanji menilai Ederson menjadi salah satu sosok penting dalam kemenangan timnya di laga kali ini. Kiper asal Brasil itu bermain sangat baik bahkan cukup tenang ketika ditunjuk sebagai eksekutor penalti.

“Dia (Ederson) mungkin penendang penalti terbaik di tim kami. Saya tahu ketika dia mengambil penalti, itu adalah gol. Dia menyelamatkan kami hari ini dengan satu penyelamatan bagus jadi saya sangat senang untuknya," ujar Akanji di laman resmi Man City.

Meski harus menang susah payah, Akanji menilai Man City bermain cukup baik sepanjang pertandingan.

“Itu tidak mudah. Saya pikir kami bermain bagus. Kami mencoba bertahan dalam permainan dan itu tidak mudah. Kemudian aksi hebat dari Oscar di samping dengan umpan silang yang bagus dan Bernardo dengan sundulan hebat di tengah, dan pada akhirnya keberuntungan penalti," lanjutnya