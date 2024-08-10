Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Manchester City vs Manchester United di Community Shield 2024: Imbang 1-1, Pertandingan Lanjut ke Adu Penalti

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |22:57 WIB
Hasil Manchester City vs Manchester United di Community Shield 2024: Imbang 1-1, Pertandingan Lanjut ke Adu Penalti
Man City vs Man United di Community Shield 2024 (Foto: Instagram/Man United)
A
A
A

PERTANDINGAN Community Shield 2024 antara Manchester City vs Manchester United berlanjut ke babak adu penalti. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Wembley, Sabtu (10/8/2024) malam WIB.

Alejandro Garnacho membawa Setan Merah unggul pada menit ke-82. Namun, kemenangan di depan mata Man United sirna setelah Bernando Silva membawa Man City menyamakan kedudukan 1-1 menjelang laga usai.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Manchester City langsung berusaha menguasai jalannya pertandingan sejak menit-menit awal. Mateo Kovacic dan rekan-rekan dengan sabar membangun serangan ke lini pertahanan Setan Merah.

Namun, Harry Maguire dkk masih cukup disiplin untuk menghalau peluang lawan. Beberapa kali pergerakan Erling Haaland untuk mencuri gol juga berhasil digagalkan.

Man United mulai merespons dengan bermain cepat. Setan Merah sempat mendapat peluang emas lewat pergerakan Marcus Rashford pada menit ke-35.

Sayang, tembakan Rashford masih sedikit melebar ke sisi kanan gawang Man City yang dikawal Ederson. Belum ada gol tercipta, skor kacamata pun bertahan sampai jeda.

1 2
      
