Hasil Babak Pertama Manchester City vs Manchester United: Skor Kacamata Belum Berubah hingga Jeda

MANCHESTER City menghadapi Manchester United di ajang Community Shield 2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Wembley, Sabtu (10/8/2024) malam WIB.

Kedua tim terlibat jual beli serangan sejak menit-menit awal. Tapi, skor kacamata tak berubah hingga turun minum.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Manchester City langsung berusaha menguasai jalannya pertandingan sejak menit-menit awal. Mateo Kovacic dan rekan-rekan dengan sabar membangun serangan ke lini pertahanan Setan Merah.

Namun, Harry Maguire dkk masih cukup disiplin untuk menghalau peluang lawan. Beberapa kali pergerakan Erling Haaland untuk mencuri gol juga berhasil digagalkan.

Man United mulai merespons dengan bermain cepat. Setan Merah sempat mendapat peluang emas lewat pergerakan Marcus Rashford pada menit ke-35.

Sayang, tembakan Rashford masih sedikit melebar ke sisi kanan gawang Man City yang dikawal Ederson. Belum ada gol tercipta, skor kacamata pun bertahan sampai jeda.