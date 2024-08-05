Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Panggil Pemain Liga 1 Belanda Keturunan Depok demi Perkuat Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |09:41 WIB
Shin Tae-yong Panggil Pemain Liga 1 Belanda Keturunan Depok demi Perkuat Timnas Indonesia?
Shin Tae-yong bisa saja memanggil Miliano Jonathans ke Timnas Indonesia. (Foto: EPA-EFE/Vassil Donev)
A
A
A

SHIN Tae-yong berani memanggil pemain Liga 1 Belanda Keturunan Depok, Miliano Jonathans, demi memperkuat Timnas Indonesia? Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- terus memperkuat diri di bawah kepelatihan Shin Tae-yong.

Sejumlah pemain keturunan kabarnya sedang didekati PSSI. Harapannya ketika Timnas Indonesia memulai babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB, sudah ada penambahan pemain keturunan berkualitas.

Miliano Jonathan saat mengujungi Indonesia medio bulan lalu. (Foto: Instagram/@hamdan.hamedan)

(Miliano Jonathan saat mengujungi Indonesia medio bulan lalu. (Foto: Instagram/@hamdan.hamedan)

Dari sekian banyak pemain Keturunan di luar negeri, Miliano Jonathans dapat dipertimbangkan untuk dinaturalisasi. Terlebih, posisi bermain Miliano Jonathans adalah winegr kanan, salah satu titik lemah Timnas Indonesia saat ini.

Miliano Jonathans bukanlah pesepakbola biasa. Ia sudah mendapatkan kontrak profesional dari Vitesse Arnhem pada 2020, atau di usia 16 tahun. Musim lalu, Miliano Jonathans memang hanya mencatatkan enam penampilan di Liga 1 Belanda 2023-2024.

Namun, itu bukan karena Miliano Jonathans tidak memiliki kualitas, melainkan sempat mengalami cedera ligament dari November 2023 hingga akhir musim. Sekarang, Miliano Jonathans dalam kondisi bugar dan siap mengarungi Liga 1 Belanda 2024-2025 yang bergulir mulai akhir pekan ini.

Lantas, tertarikkah Shin Tae-yong untuk mendapatkan jasa pesepakbola 20 tahun ini? Satu hal yang pasti, Miliano Jonathans secara regulasi bisa dinaturalisasi asalkan yang bersangkutan bersedia menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183598/rizky_ridho-nlfS_large.jpg
Media Vietnam Soroti Rizky Ridho di Puskas Award 2025: Pemain Timnas Indonesia Selevel dengan Lamine Yamal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183574/mees_hilgers-gnyL_large.jpg
Dicibir Pura-Pura Cedera oleh Publik Indonesia, Mees Hilgers Beri Respons Menohok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183566/timnas_indonesia-ECPH_large.jpg
Timnas Indonesia Merana, Curacao dan Suriname Selangkah Lagi Lolos Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183532/pengamat_sepakbola_menyayangkan_timnas_indonesia_tidak_turun_di_fifa_matchday-mdYw_large.jpg
Pengamat Sentil PSSI: Timnas Indonesia Ditargetkan Ranking 100 Dunia tapi Absen FIFA Matchday
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/11/1643927/timur-kapadze-tiba-di-indonesia-pekan-depan-resmi-jadi-pelatih-timnas-qlf.webp
Timur Kapadze Tiba di Indonesia Pekan Depan, Resmi Jadi Pelatih Timnas?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/pelatih_timnas_italia_gennaro_gattuso.jpg
Gattuso Murka! Timnas Italia Menang 2-0 atas Moldova tapi Dicemooh Suporter
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement