Shin Tae-yong Panggil Pemain Liga 1 Belanda Keturunan Depok demi Perkuat Timnas Indonesia?

SHIN Tae-yong berani memanggil pemain Liga 1 Belanda Keturunan Depok, Miliano Jonathans, demi memperkuat Timnas Indonesia? Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- terus memperkuat diri di bawah kepelatihan Shin Tae-yong.

Sejumlah pemain keturunan kabarnya sedang didekati PSSI. Harapannya ketika Timnas Indonesia memulai babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB, sudah ada penambahan pemain keturunan berkualitas.

(Miliano Jonathan saat mengujungi Indonesia medio bulan lalu. (Foto: Instagram/@hamdan.hamedan)

Dari sekian banyak pemain Keturunan di luar negeri, Miliano Jonathans dapat dipertimbangkan untuk dinaturalisasi. Terlebih, posisi bermain Miliano Jonathans adalah winegr kanan, salah satu titik lemah Timnas Indonesia saat ini.

Miliano Jonathans bukanlah pesepakbola biasa. Ia sudah mendapatkan kontrak profesional dari Vitesse Arnhem pada 2020, atau di usia 16 tahun. Musim lalu, Miliano Jonathans memang hanya mencatatkan enam penampilan di Liga 1 Belanda 2023-2024.

Namun, itu bukan karena Miliano Jonathans tidak memiliki kualitas, melainkan sempat mengalami cedera ligament dari November 2023 hingga akhir musim. Sekarang, Miliano Jonathans dalam kondisi bugar dan siap mengarungi Liga 1 Belanda 2024-2025 yang bergulir mulai akhir pekan ini.

Lantas, tertarikkah Shin Tae-yong untuk mendapatkan jasa pesepakbola 20 tahun ini? Satu hal yang pasti, Miliano Jonathans secara regulasi bisa dinaturalisasi asalkan yang bersangkutan bersedia menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).