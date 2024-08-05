Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Panggil 2 Pemain Bintang Piala Presiden 2024 untuk Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |09:14 WIB
Shin Tae-yong Panggil 2 Pemain Bintang Piala Presiden 2024 untuk Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026?
Shin Tae-yong berpotensi memanggil Ramadhan Sananta dan Arkhan Fikri ke Timnas Indonesia. (Foto: EPA-EFE)
A
A
A

SHIN Tae-yong memanggil 2 pemain bintang Piala Presiden 2024, Ramadhan Sananta dan Arkhan Fikri, untuk laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Ramadhan Sananta dan Arkhan Fikri menunjukan kelayakannya kembali memperkuat Timnas Indonesia setelah tampil apik di Piala Presiden 2024.

Penyerang Persis Solo Ramadhan Sananta keluar sebagai top skor Piala Presiden 2024 dengan koleksi tiga gol. Ia mengungguli penyerang-penyerang asing top lain yang berkompetisi di turnamen ini seperti David da Silva, Ciro Alves, Gustavo Lopez dan banyak lagi.

Ramadhan Sananta, top skor sementara Piala Presiden 2024. (Foto: Instagram/@persisofficial)

(Ramadhan Sananta, top skor Piala Presiden 2024. (Foto: Instagram/@persisofficial)

Berkat bantuan Ramadhan Sananta, Laskar Sambernyawa -julukan Persis Sol- finis di posisi tiga setelah mengalahkan Persija Jakarta. Sementara itu, Arkhan Fikri muncul sebagai metronom di lini tengah Arema FC sehingga keluar sebagai juara Piala Presiden 2024.

Arkhan Fikri pun terpilih sebagai pemain muda terbaik di Piala Presiden 2024. Kedua nama ini terakhir kali membela Timnas Indonesia senior pada Maret 2024, atau ketika menang 3-0 atas Vietnam di kandang lawan.

Pada FIFA Matchday Juni 2024 saat Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak dan menang 2-0 atas Filipina, Ramadhan Sananta dan Arkhan Fikri tidak disertakan Shin Tae-yong. Karena itu, ada peluang Ramadhan Sananta dan Arkhan Fikri kembali menghiasi skuad Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2024.

Timnas Indonesia akan mengawali laga pertama dan kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan depan. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Arab Saudi pada Jumat, 6 September 2024 pukul 01.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183690/5_calon_pelatih_timnas_indonesia_yang_dijagokan_menangani_jay_idzes_dkk_pssi-dTsQ_large.jpg
5 Calon Pelatih Timnas Indonesia yang Dijagokan Tangani Jay Idzes Dkk, Nomor 1 Bikin Malu Cristiano Ronaldo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183673/timur_kapadze_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_timurkapadze18-xEFn_large.jpg
Respons Waketum PSSI soal Timur Kapadze Segera Latih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183643/sumardji-IM7v_large.jpg
Timur Kapadze Dikabarkan Bakal ke Indonesia, Sumardji Kaget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183637/timur_kapadze-a5KA_large.jpg
Bungkam soal Timur Kapadze dan Heimir Hallgrimsson, Sumardji: Pemilihan Pelatih Timnas Indonesia Masih Proses
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/51/1644323/jonatan-christie-dipastikan-lolos-ke-bwf-world-tour-finals-2025-fpj.webp
Jonatan Christie Dipastikan Lolos ke BWF World Tour Finals 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/28/zainudin_amali.jpg
Drama Pelatih Timnas Indonesia: PSSI Siapkan Seleksi Super Ketat ala Shin Tae-yong!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement