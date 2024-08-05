Shin Tae-yong Panggil 2 Pemain Bintang Piala Presiden 2024 untuk Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

SHIN Tae-yong memanggil 2 pemain bintang Piala Presiden 2024, Ramadhan Sananta dan Arkhan Fikri, untuk laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Ramadhan Sananta dan Arkhan Fikri menunjukan kelayakannya kembali memperkuat Timnas Indonesia setelah tampil apik di Piala Presiden 2024.

Penyerang Persis Solo Ramadhan Sananta keluar sebagai top skor Piala Presiden 2024 dengan koleksi tiga gol. Ia mengungguli penyerang-penyerang asing top lain yang berkompetisi di turnamen ini seperti David da Silva, Ciro Alves, Gustavo Lopez dan banyak lagi.

(Ramadhan Sananta, top skor Piala Presiden 2024. (Foto: Instagram/@persisofficial)

Berkat bantuan Ramadhan Sananta, Laskar Sambernyawa -julukan Persis Sol- finis di posisi tiga setelah mengalahkan Persija Jakarta. Sementara itu, Arkhan Fikri muncul sebagai metronom di lini tengah Arema FC sehingga keluar sebagai juara Piala Presiden 2024.

Arkhan Fikri pun terpilih sebagai pemain muda terbaik di Piala Presiden 2024. Kedua nama ini terakhir kali membela Timnas Indonesia senior pada Maret 2024, atau ketika menang 3-0 atas Vietnam di kandang lawan.

Pada FIFA Matchday Juni 2024 saat Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak dan menang 2-0 atas Filipina, Ramadhan Sananta dan Arkhan Fikri tidak disertakan Shin Tae-yong. Karena itu, ada peluang Ramadhan Sananta dan Arkhan Fikri kembali menghiasi skuad Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2024.

Timnas Indonesia akan mengawali laga pertama dan kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan depan. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Arab Saudi pada Jumat, 6 September 2024 pukul 01.00 WIB.