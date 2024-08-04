Hasil Babak Pertama Borneo FC vs Arema FC di Final Piala Presiden 2024: Sengit, Skor Masih 0-0!

HASIL babak pertama Borneo FC vs Arema FC di final Piala Presiden 2024 akan diulas dalam artikel ini. Duel sengit tersaji di sepanjang laga babak pertama sehingga skor 0-0 masih terus terjaga.

Laga Borneo FC vs Arema FC digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Minggu (4/8/2024) malam WIB. Kedua tim sama-sama punya sederet peluang mencetak gol, tetapi gagal dimanfaatkan dengan baik.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit tersaji sejak menit awal laga. Kedua tim langsung jual beli serangan karena berharap bisa membuka keunggulan lebih cepat demi menjaga asa juara.

Tetapi, usaha demi usaha yang dilakukan gagal berbuah manis hingga laga mencapai menit ke-25. Salah satu peluang Arema FC yang gagal berbuah manis terjadi pada menit ke-21.

Kala itu, Lokolingoy yang berada di depan gawang Borneo FC mendapat umpan ciamik dari tendangan bebas di luar kotak penalti. Sayang, dia gagal menyambut bola dengan sundulannya.

Terus diserang, Borneo FC tak tinggal diam. Mereka beberapa kali berhasil melakukan serangan balik cepat. Salah satunya lewat aksi Terens Puhiri pada menit ke-26. Sayangnya, pergerakannya berhasil digagalkan pemain di lini belakang Arema FC.

Di sisa waktu pertandingan, kedua tim terus berupaya mencetak gol. Sayangnya, usaha demi usaha mereka tetap gagal berbuah manis sehingga skor kacamata alias 0-0 masih terus terjaga hingga akhir laga babak pertama.