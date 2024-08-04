Jika Juara Piala Presiden 2024, Borneo FC Siap-Siap Bakal Diguyur Bonus

SOLO – Borneo FC siap-siap bakal diguyur bonus jika sukses menyabet gelar juara Piala Presiden 2024. Kepastian itu disampaikan Presiden Borneo FC, Nabil Husein.

Pesut Etam -julukan Borneo- akan melawan Arema FC dalam final ajang itu. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Minggu (4/8/2024) pukul 19.30 WIB.

Nabil berharap Borneo FC dapat menjadi juara ajang itu karena sudah di depan mata. Sebab, dia nilai ajang pramusim itu cukup bergengsi di Indonesia saat ini.

"Ya, tentu ini satu ya mudah-mudahan ya kita juara. Tentu ini akan menjadi suatu cerita dalam sejarah sepakbola di Kaltim maupun untuk Borneo. Dan itu akan kita kenang selalu," kata Nabil saat ditemui di Solo, Minggu (4/8/2024).