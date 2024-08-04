Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jika Juara Piala Presiden 2024, Borneo FC Siap-Siap Bakal Diguyur Bonus

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |19:01 WIB
Jika Juara Piala Presiden 2024, Borneo FC Siap-Siap Bakal Diguyur Bonus
Para pemain Borneo FC. (Foto: Borneo FC)
A
A
A

SOLO Borneo FC siap-siap bakal diguyur bonus jika sukses menyabet gelar juara Piala Presiden 2024. Kepastian itu disampaikan Presiden Borneo FC, Nabil Husein.

Pesut Etam -julukan Borneo- akan melawan Arema FC dalam final ajang itu. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Minggu (4/8/2024) pukul 19.30 WIB.

Borneo FC

Nabil berharap Borneo FC dapat menjadi juara ajang itu karena sudah di depan mata. Sebab, dia nilai ajang pramusim itu cukup bergengsi di Indonesia saat ini.

"Ya, tentu ini satu ya mudah-mudahan ya kita juara. Tentu ini akan menjadi suatu cerita dalam sejarah sepakbola di Kaltim maupun untuk Borneo. Dan itu akan kita kenang selalu," kata Nabil saat ditemui di Solo, Minggu (4/8/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/51/3117958/trofi_piala_presiden-q9JN_large.jpg
PSSI Undang 6 Klub Luar Negeri Berisi Pemain Timnas Indonesia untuk Piala Presiden 2025, 1 Sudah Balas Surat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/49/3045001/kisah-arema-fc-rutin-juara-piala-presiden-tapi-tak-pernah-juara-liga-1-CkFvuCV3JN.jpg
Kisah Arema FC Rutin Juara Piala Presiden tapi Tak Pernah Juara Liga 1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/49/3044731/jadi-pemain-muda-terbaik-piala-presiden-2024-ini-kata-arkhan-fikri-Wq5IlJo29s.jpg
Jadi Pemain Muda Terbaik Piala Presiden 2024, Ini Kata Arkhan Fikri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/49/3044503/3-klub-pemenang-piala-presiden-terbanyak-nomor-1-arema-fc-A1IrVzkoHz.jpg
3 Klub Pemenang Piala Presiden Terbanyak, Nomor 1 Arema FC!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/51/1643597/kisah-janice-tjen-mirip-dongeng-cinderella-terinspirasi-emma-raducanu-pdb.webp
Kisah Janice Tjen Mirip Dongeng Cinderella, Terinspirasi Emma Raducanu
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/gregoria_mariska_tunjung.jpg
Gregoria Tembus Perempat Final Kumamoto Masters 2025, Bangkit dari Vertigo!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement