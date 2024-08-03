Kisah Asal-usul Nama Alfharezzi Buffon, Terinspirasi dari Italia di Piala Dunia 2006

Alfharezzi Buffon kala membela Timnas Indonesia U-19 vs Malaysia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024. (Foto: PSSI)

KISAH asal-usul nama Alfharezzi Buffon menarik diulas. Ternyata, nama pemain Timnas Indonesia U-19 itu terinspirasi dari Italia di Piala Dunia 2006.

Ya, bek Timnas Indonesia U-19, Alfharezzi Buffon, menceritakan asal-usul namanya. Buffon mengungkapkan, sang ayah menyelipkan nama ‘Buffon’ karena terinspirasi dari Italia di Piala Dunia 2006.

Alfharezzi Buffon merupakan salah satu pemain penting di Timnas Indonesia U-19. Pemain berusia 19 tahun itu merupakan sosok pahlawan dalam kemenangan Timnas Indonesia U-19 atas Malaysia U-19 (1-0) di semifinal Piala AFF U-19 2024.

Buffon saat itu berhasil mencetak gol penentu kemenangan dengan perban menempel di kepalanya. Ya, dia harus memakai perban karena berbenturan dengan pemain Malaysia U-19 sebelum mencetak gol.

Tujuh jahitan diterima oleh pemain Borneo FC itu. Namun, Buffon tetap solid dan berhasil menjadi pahlawan kemenangan Timnas Indonesia U-19. Perjuangannya kemudian berhasil membawa Garuda Nusantara juara Piala AFF U-19 2024.

Terlepas dari penampilan apiknya, Buffon kerap disorot karena memiliki nama yang mirip dengan penjaga gawang legendrasi Timnas Italia, Gianluigi Buffon. Dia mengungkapkan, nama tersebut ternyata memang menjadi inspirasi sang ayah saat Italia menjadi juara Piala Dunia 2006.

“Saya lahir 2006, saat piala dunia saat Italia juara. Ayah saya kasih nama itu,” kata Buffon di Jakarta, dikutip pada Kamis 1 Agustus 2024.