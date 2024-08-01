Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sedih Lihat Arkhan Kaka Diserang Fans Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri: Dia Baru 16 Tahun, Bully Saya Saja

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |13:15 WIB
Sedih Lihat Arkhan Kaka Diserang Fans Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri: Dia Baru 16 Tahun, Bully Saya Saja
Pemain Timnas Indonesia U-19, Arkhan Kaka. (Foto: Instagram/arkhan8kaka)
JAKARTA - Juru taktik Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19, Indra Sjafri, merasa sedih melihat salah satu anak buahnya, yakni Arkhan Kaka kena serang oleh suporter Tanah Air karena penampilannya di Piala AFF U-19 2024. Ia pun meminta agar anak buahnya tidak diserang lagi, sebagai gantinya Indra Sjafri meminta lebih baik bully dia saja mengingat Arkhan Kaka masih berusia 16 tahun.

Ya, Arkhan Kaka ramai menjadi perbincangan di media sosial buntut dari performanya yang melempem bersama Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024. Warganet memberikan hujatan karena aksinya di lapangan.

Bintang muda Persis Solo itu dirasa tidak bergairah karena malas-malasan dalam mengejar bola. Sampai-sampai ada yang menyebut kalau pemain berusia 16 tahun itu tidak layak bermain untuk Timnas Indonesia U-19.

Indra pun cukup gusar melihat fenomena yang menimpa Arkhan Kaka. Pelatih asal Sumatra Barat itu meminta warganet untuk berhenti menghujat anak asuhnya. Menurutnya, lebih baik warganet menghujat dirinya ketimbang para pemainnya.

“Mohon saya yang dibully jangan pemain saya, kasihan,” kata Indra, dikutip Kamis (1/8/2024).

Arkhan Kaka

Pasalnya, anak asuhnya masih berusia sangat muda yang pastinya akan mengganggu mental. Lain cerita dengan dirinya yang sudah bermental baja.

1 2
      
