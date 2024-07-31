Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Aturan FIFA Izinkan Matthew Baker Perkuat Timnas Australia U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |13:41 WIB
Aturan FIFA Izinkan Matthew Baker Perkuat Timnas Australia U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025?
Matthew Baker secara status FIFA diizinkan membela Timnas Australia U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. (Foto: Instagram/@mat_baker09)
ATURAN FIFA mengizinkan Matthew Baker untuk memperkuat Timnas Australia U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Hal itu berdasarkan statuta FIFA pasal 9 tentang perpindahan asosiasi huruf b ayat ketiga.

Dalam aturan itu tertulis jelas, seorang pemain tidak diizinkan berpindah asosiasi ketika bermain di ajang resmi, entah itu di level junior atau senior, di saat usianya maksimal 21 tahun. Berhubung baru berusia 15 tahun, Matthew Baker masih bisa berpindah asosiasi dari Indonesia ke Australia.

Dipanggil Timnas Australia U-17

Pelatih Timnas Australia U-17, Brad Maloney, memanggil 24 pemain untuk menjalani pemusatan latihan pada Agustus 2024. Sepanjang Agustus 2024, kampiun Piala AFF U-16 2024 itu akan menggelar tiga laga uji coba.

Matthew Baker dipanggil ke Timnas Australia U-17. (Foto: X/@FootballAUS)

Sebut saja melawan Kepulauan Solomon U-19 pada 15 dan 18 Agustus 2024, serta Vanuatu U-19 pada 21 Agustus 2024. Laga uji coba ini digelar sebagai persiapan Timnas Australia U-17 sebelum ambil bagian di Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

Timnas Australia U-17 tergabung di Grup G bersama tuan rumah Kuwait U-17, Timnas Indonesia U-17 dan Kepulauan Mariana Utara U-17. Jika Matthew Baker hengkang ke Australia otomatis akan bentrok dengan Timnas Indonesia U-17, tim yang dibelanya di Piala AFF U-16 2024.

