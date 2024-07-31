Respons Matthew Baker Setelah Dipanggil Timnas Australia U-17 untuk Kualifikasi Piala Asia U-17 2025, Resmi Menolak?

PEMAIN Timnas Indonesia U-16 Matthew Baker memberi respons setelah dipanggil Timnas Australia U-17 untuk mengarungi laga-laga Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 pada 19-27 Oktober 2024. Melalui stories di Instagram-nya, @mat_baker05, pesepakbola 15 tahun ini memberi sinyal menolak panggilan tersebut.

Ia mengunggah foto tengah berdiri di depan tribun Stadon Manahan Solo yang dipadati suporter. Dalam foto tersebut, Matthew Baker terlihat mengenakan jersey Timnas Indonesia U-16.

(Matthew Baker pilih bertahan di Indonesia? (Foto: Instagram/@mat_baker09)

Jadi, apakah Matthew Baker resmi menolak panggilan Timnas Australia U-17? Kabar mengejutkan datang pagi ini.

Pelatih Timnas Australia U-17, Brad Maloney, memanggil 24 pemain yang dipersiapkan mengarungi laga-laga Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Dari 24 pemain itu terdapat personel Timnas Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 2024 yang berstatus pemain Melbourne City U-18, Matthew Baker.

Matthew Baker dan 23 pemain diproyeksikan melakoni tiga pertandingan sepanjang Agustus 2024. Sebut saja melawan Kepulauan Solomon U-19 pada 15 dan 18 Agustus 2024, serta Vanuatu U-19 pada 21 Agustus 2024.

Laga uji coba digelar sebagai persiapan Timnas Australia U-17 mengarungi laga sengit di Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Timnas Australia U-17 yang berstatus juara Piala AFF U-16 2024, tergabung bersama tuan rumah Kuwait U-17, Timnas Indonesia U-17 dan kepulauan Mariana Utara U-17.