Pengamat: Keberhasilan Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 Bukti Kemajuan Sepakbola Tanah Air

PENGAMAT sepakbola, Mohamad Kusnaeni, mengomentari keberhasilan Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024. Menurutnya, kesuksesan itu bukti kemajuan sepakbola Tanah Air.

Timnas Indonesia U-19 menyabet gelar juara usai menang 1-0 atas Timnas Thailand U-19 di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin 29 Juli 2024 malam WIB. Jens Raven tampil sebagai pahlawan Skuad Garuda Nusantara dengan mencetak satu-satunya gol di laga tersebut.

Bung Kus, sapaan akrab Kusnaeni, mengatakan keberhasilan Timnas Indonesia U-19 itu sangat membanggakan. Kata dia, kesuksesan itu menjadi bukti sepakbola Indonesia meningkat dan melawan negara Asia Tenggara lainnya kini bukan suatu tantangan berat.

“Keberhasilan tim Indonesia U-19 menjadi juara cukup membanggakan. Ini membuktikan kemajuan sepakbola Indonesia yang sudah semakin mampu bersaing dengan tim-tim kuat lainnya di Asia Tenggara, seperti Thailand atau Malaysia,” kata Bung Kus ketika dihubungi MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (30/7/2024).

“Dalam beberapa hal, Indonesia bahkan kini lebih baik dibanding para tetangganya di Asia Tenggara. Kekuatan Indonesia relatif merata dan konsisten sejak kelompok usia U-16, U-19, U-23, hingga senior,” sambung jurnalis olahraga itu.

Lebih lanjut, Bung Kus mengingatkan PSSI untuk memikirkan langkah selanjutnya dalam menjaga pemain-pemain muda tidak cepat layu. Ia tidak masalah dengan model pembinaan saat ini seperti pemusatan jangka panjang. Namun model seperti itu tidak boleh dijadikan konsep jangka panjang.