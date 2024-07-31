Shin Tae-yong Ikut Bahagia Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024

SHIN Tae-yong ikut bahagia Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024. Ia mengunggah rasa bahagia tersebut ke akun media sosial Instagram miliknya @shintaeyong7777.

Timnas Indonesia U-19 menyabet gelar juara usai menang 1-0 atas Timnas Thailand U-19 di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin 29 Juli 2024 malam WIB. Jens Raven tampil sebagai pahlawan Skuad Garuda Nusantara dengan mencetak satu-satunya gol di laga tersebut.

Keberhasilan itu pun disambut baik oleh Shin. Juru taktik asal Korea Selatan ini mengucapkan selamat kepada Timnas Indonesia U-19 atas gelar juara tersebut.

“Selamat kepada Timnas Indonesia U-19 yang juara Piala AFF U-19 2024,” tulis Shin dalam instagramnya, Rabu (31/7/2024).

Lebih lanjut, pria berusia 53 tahun itu melihat hal ini menjadi modal bagus bagi Timnas Indonesia U-19 dalam menatap Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Ia berdoa agar pasukan Indra Sjafri bisa meraih hasil manis di ajang tersebut.

“Semoga sukses juga di Piala Asia (U-20 2025) yang akan datang,” tutur Shin.