SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Iri Timnas Indonesia U-19 Lawan Timnas Argentina U-19: Timnas Vietnam U-19 Makin Ketinggalan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |06:59 WIB
Media Vietnam Iri Timnas Indonesia U-19 Lawan Timnas Argentina U-19: Timnas Vietnam U-19 Makin Ketinggalan!
Timnas Indonesia U-19 akan menantang Timnas Argentina U-19 di laga uji coba. (Foto: PSSI)
MEDIA Vietnam, Soha.vn, iri Timnas Indonesia U-19 akan menghadapi Timnas Argentina U-19 dalam laga uji coba jelang turun di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 pada 21-29 September 2024. Soha menyebut persiapan yang dilakukan Timnas Indonesia U-19 jauh lebih matang ketimbang Timnas Vietnam U-19.

“Setelah juara Piala AFF U-19 2024, Timnas Indonesia U-19 hanya memiliki waktu istirahat 10 hari. Rencananya pada 11 Agustus 2024, mereka akan berkumpul sebelum menghadapi Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Pada akhir Agustus 2024, skuad asuhan Indra Sjafri akan menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan," tulis Soha.

Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024. (Foto: PSSI)

(Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024. (Foto: PSSI)

“Di sana, Timnas Indonesia U-19 akan menantang Argentina U-19, Korea Selatan U-19 dan juga Thailand U-19. Sederet laga uji coba di atas membuat para pemain Timnas Indonesia U-19 mendapatkan banyak pengalaman dan menjadikan mereka lebih kuat,” lanjut Soha.

Bagaimana dengan Timnas Vietnam U-19? Mereka dijadwalkan menggelar pemusatan latihan di Jepang. Namun, Soha menilai lawan uji coba Timnas Vietnam U-19 selama di Jepang tidak setinggi Timnas Indonesia U-19 yang TC di Korea Selatan

Bahkan Soha juga menilai, mereka takkan kaget jika nantinya Timnas Vietnam U-19 gagal lolos ke Piala Asia U-20 2025, sedangkan di saat bersamaan Timnas Indonesia U-19 melaju ke putaran final Piala Asia U20 2025.

Di kualifikasi Piala Asia U-20 2025, Timnas Vietnam U-19 yang berstatus sebagai tuan rumah Grup A tergabung bersama Suriah, Bangladesh, Bhutan dan Guam. Sementara Timnas Indonesia U-19 tergabung di grup mudah.

