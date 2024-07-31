Erick Thohir Sebut Suporter Berandil Besar Bantu Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menganggap Timnas Indonesia U-19 juara karena bantuan suporter (Foto: PSSI)

SURABAYA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut suporter atau pendukung berandil besar dalam keberhasilan Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024. Ia berterima kasih kepada para suporter atas kesetiaannya mendukung Garuda Nusantara.

Timnas Indonesia U-19 berhasil menyabet gelar juara Piala AFF U-19 2024. Pasukan Indra Sjafri mengalahkan Timnas Thailand U-19 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Senin 29 Juli 2024 malam WIB.

Gol tunggal Jens Raven (17’) berhasil membawa Garuda Nusantara kembali mengangkat trofi Piala AFF U-19. Ini merupakan kedua kalinya Timnas Indonesia U-19 menjuarai turnamen itu setelah edisi 2013.

Selepas pertandingan, Erick mengaku kagum dengan atmosfer di Stadion Gelora Bung Tomo. Mantan Presiden Inter Milan itu mengatakan, para suporter berperan penting dalam kesuksesan Timnas Indonesia U-19.

“Ya, saya rasa aura yang ada di Gelora Bung Tomo, Surabaya punya atmosfer tersendiri. Dan terima kasih kepada supporter hari ini memenuhi stadion memerah putihkan,” ujar Erick di Surabaya, dikutip pada Rabu (31/7/2024).