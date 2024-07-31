Penyerang Timnas Indonesia U-19 Jens Raven Disebut Titisan Filippo Inzaghi

PENYERANG Timnas Indonesia U-19 Jens Raven disebut titisan Filippo Inzaghi! Hal itu tidak terlepas dari kemampuannya menyelesaikan peluang di mulut gawang.

Raven tengah jadi buah bibir usai membawa Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024. Penyerang FC Dordrecht U-21 itu perlahan mampu menjawab kepercayaan pelatih Indra Sjafri di lini depan.

Awalnya, Raven kalah bersaing dengan Arkhan Kaka sebagai penyerang utama. Namun, setiap diturunkan, pemain berdarah Belanda itu bisa memberikan yang terbaik.

Alhasil, memasuki babak semifinal dan final, Raven mulai mengisi lini depan Timnas Indonesia U-19. Hasilnya manis. Ia mampu mengemas empat gol sepanjang turnamen tersebut.

Raven praktis menjadi pemain tertajam di skuad Timnas Indonesia U-19 dengan torehan empat gol. Ia bahkan merupakan pahlawan di babak final saat melawan Timnas Thailand U-19.

Kemampuan menempatkan diri di posisi yang pas untuk mencetak gol menjadi keunggulan sang pemain. Seluruh golnya menjadi bukti ketajaman insting untuk menyelesaikan peluang.