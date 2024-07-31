Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyerang Timnas Indonesia U-19 Jens Raven Disebut Titisan Filippo Inzaghi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |06:11 WIB
Penyerang Timnas Indonesia U-19 Jens Raven Disebut Titisan Filippo Inzaghi
Jens Raven disebut sebagai titisan Filippo Inzaghi (Foto: Instagram/@jensraven9)
A
A
A

PENYERANG Timnas Indonesia U-19 Jens Raven disebut titisan Filippo Inzaghi! Hal itu tidak terlepas dari kemampuannya menyelesaikan peluang di mulut gawang.

Raven tengah jadi buah bibir usai membawa Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024. Penyerang FC Dordrecht U-21 itu perlahan mampu menjawab kepercayaan pelatih Indra Sjafri di lini depan.

Jens Raven

Awalnya, Raven kalah bersaing dengan Arkhan Kaka sebagai penyerang utama. Namun, setiap diturunkan, pemain berdarah Belanda itu bisa memberikan yang terbaik.

Alhasil, memasuki babak semifinal dan final, Raven mulai mengisi lini depan Timnas Indonesia U-19. Hasilnya manis. Ia mampu mengemas empat gol sepanjang turnamen tersebut.

Raven praktis menjadi pemain tertajam di skuad Timnas Indonesia U-19 dengan torehan empat gol. Ia bahkan merupakan pahlawan di babak final saat melawan Timnas Thailand U-19.

Kemampuan menempatkan diri di posisi yang pas untuk mencetak gol menjadi keunggulan sang pemain. Seluruh golnya menjadi bukti ketajaman insting untuk menyelesaikan peluang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3043898/bukan-thailand-indra-sjafri-sebut-malaysia-jadi-lawan-terberat-timnas-indonesia-u-19-di-piala-aff-u-19-2024-HxIu3hrExV.jpg
Bukan Thailand, Indra Sjafri Sebut Malaysia Jadi Lawan Terberat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043296/timnas-indonesia-u-19-juara-piala-aff-u-19-2024-pssi-diminta-lakukan-hal-ini-79dwKZQOOs.jpg
Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024, PSSI Diminta Lakukan Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043292/kafiatur-rizky-nilai-penampilan-timnas-indonesia-u-19-belum-maksimal-meski-juara-piala-aff-u-19-2024-QoCCg8ZYI1.jpg
Kafiatur Rizky Nilai Penampilan Timnas Indonesia U-19 Belum Maksimal meski Juara Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/51/3043020/selain-indra-sjafri-ternyata-ada-peran-shin-tae-yong-dalam-kesuksesan-dony-tri-pamungkas-di-timnas-indonesia-u-19-DpMYBCYF8g.jpg
Selain Indra Sjafri, Ternyata Ada Peran Shin Tae-yong dalam Kesuksesan Dony Tri Pamungkas di Timnas Indonesia U-19
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/07/49/1641599/jadwal-lengkap-dan-link-nonton-formula-1-msc-cruise-grande-premio-de-so-paulo-2025-pvp.webp
Jadwal Lengkap dan Link Nonton Formula 1: MSC Cruise Grande Premio de SÃ£o Paulo 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/05/12/spin_serve_badminton_reu.jpg
Resmi! Skuad Bulu Tangkis Indonesia di SEA Games 2025 Diubah, Kenapa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement