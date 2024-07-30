Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Timnas Indonesia U-19 Ikuti Turnamen di Korea Selatan, Lawan Argentina dan Thailand!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |22:28 WIB
Breaking News: Timnas Indonesia U-19 Ikuti Turnamen di Korea Selatan, Lawan Argentina dan Thailand!
Timnas Indonesia U-19 ikuti turnamen di Korea Selatan. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-19 akan mengikuti turnamen di Korea Selatan bertajuk Seoul Earth On Cup 2024 pada 28 Agustus hingga 1 September 2024. Lawan Timnas Indonesia U-19 adalah Timnas Korea Selatan U-19, Timnas Argentina U-19 dan sang musuh bebuyutan, Timnas Thailand U-19.

Setelah juara Piala AFF U-19 2024, Welber Jardim dan kawan-kawan hanya berisitrahat sebentar. Rencananya pada 11 Agustus 2024, Indra Sjafri sudah kembali mengumpulkan para pemain terbaiknya.

TimnasIndonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024. (Foto: PSSi)

(Timnas Indonesia U-19 juata Piala AFF U-19 2024. (Foto: PSSI)

Indra Sjafri memanggil Kafiatur Rizky dan kawan-kawan jelang bersiap mengarungi Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 yang digelar di Jakarta pada 25-29 September 2024. Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-19- tergabung di Grup F bersama Maladewa, Yaman dan Timor Leste.

Berhubung sebagai tuan rumah (digelar di Stadion Madya) dan melihat calon lawan yang dihadapi, peluang Timnas Indonesia U-19 lolos Piala Asia U-20 2025 sebagai juara Grup F terbuka lebar.

Demi merealisasikan target tersebut, persiapan matang wajib dibuat. Karena itu, pemusatan latihan pun digelar di Korea Selatan.

Ini bukanlah yang pertama Timnas Indonesia U-19 menggelar pemusatan latihan di Korea Selatan. Awal 2022, Timnas Indonesia U-19 asuhan Shin Tae-yong juga menggelar TC di Negeri Ginseng.

