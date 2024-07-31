Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Lolos ke Final Piala Presiden 2024, Borneo FC Tak Pilih-Pilih Lawan

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |13:01 WIB
Lolos ke Final Piala Presiden 2024, Borneo FC Tak Pilih-Pilih Lawan
Borneo FC lolos ke final Piala Presiden 2024. (Foto: Borneo FC)
A
A
A

SOLO Borneo FC berhasil lolos ke final Piala Presiden 2024. Mereka yang masih menanti lawannya pun memastikan takkan pilih-pilih lawan.

Ya, Pesut Etam -julukan Borneo FC- masih menanti lawannya di final Piala Presiden 2024. Mereka akan bersua dengan pemenang laga Arema FC versus Persis Solo yang akan digelar pada hari ini, Rabu (31/7/2024).

Borneo FC vs Persija Jakarta

Menyoal lawan di final, pelatih Borneo FC, Pieter Huistra, mengaku timnya sudah siap. Pelatih asal Belanda itu mengatakan dua tim yang menjadi calon lawannya sama-sama kuat.

"Pilih siapa sebagai lawan di final? Terpenting adalah cara kami bermain. Pasti ada laga yang menarik di final," ujar Huistra dikutip dari laman resmi Piala Presiden 2024, Rabu (31/7/2024).

Halaman:
1 2
      
