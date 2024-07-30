Jens Raven Ceritakan Momen Haru Usai Cetak Gol Penentu Kemenangan Timnas Indonesia U-19 di Final Piala AFF U-19 2024

PEMAIN Timnas Indonesia U-19, Jens Raven mengaku begitu emosional setelah berhasil mencetak gol penentu kemenangan Garuda Nusantara di Final Piala AFF U-19 2024. Timnas Indonesia U-19 memastikan diri sebagai juara usai menang tipis 1-0 atas Thailand U-19 pada partai final yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin (29/7/2024) malam WIB.

Usai pertandingan, Jens Raven terlihat menangis haru. Pemain berdarah Belanda itu merasa sangat bahagia bisa meraih trofi juara pada kompetisi pertamanya bersama Timnas Indonesia U-19.

"Saya menangis karena saya mencetak gol. Itu adalah perasaan yang luar biasa," kata Jens Raven usai laga.

"Saya belum pernah merasakan hal itu dalam hidup saya. Jadi, setelah saya mencetak gol, saya jadi sangat emosional," tambahnya.

Jens Raven tidak memungkiri golnya ke gawang Thailand U-19 membakar semangat para pemain Timnas Indonesia U-19. Hal itu membuat para pemain mampu mempertahankan keunggulan sampai akhir laga.

"Dengan gol dan semangat juang para pemain, ditambah lagi ini turnamen resmi pertama saya di Indonesia, lalu kami menjadi juara, itu adalah perasaan yang luar biasa, saya merasa emosional, itu alasan saya menangis," ucapnya.