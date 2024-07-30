Jadwal Timnas Indonesia U-19 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025

Para pemain Timnas Indonesia U-19 kala berlaga. (Foto: Instagram/@fa_malaysia)

JADWAL Timnas Indonesia U-19 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 akan diulas dalam artikel ini. Pasukan Indra Sjafri akan berlaga pada 21-29 September 2024.

Diketahui, Timnas Indonesia U-19 baru saja sukses meraih gelar juara Piala AFF U-19 2024. Kepastian itu didapat usai Welber Jardim cs mengalahkan Thailand U-19 dengan skor 1-0.

Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 29 Juli 2024 malam WIB, Timnas Indonesia U-19 bisa menjebol gawang Thailand U-19 pada menit ke-17. Ialah Jens Raven yang mencatatkan namanya di papan skor usai berhasil memanfaatkan bola hasil sepak pojok.

Pencapaian ini tentu saja sangat berkesan bagi Timnas Indonesia U-19. Apalagi, skuad Garuda Nusantara sudah cukup lama tak menjuarai Piala AFF U-19.

Timnas Indonesia U-19 terakhir kali juara pada 2013. Kala itu, skuad Garuda Nusantara yang diperkuat Evan Dimas cs sukses mengalahkan Vietnam U-19 di final lewat adu penalti dengan skor 7-6 karena skor 0-0 terus terjaga.

Usai mentas di Piala AFF U-19 2024, Timnas Indonesia U-19 sudah dinanti agenda lainnya. Terdekat, Dony Tri Pamungkas cs harus bersiap mentas di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Pada Kualifikasi Piala Asia U-20 2025, Timnas Indonesia U-19 yang tergabung di Grup F akan bertindak sebagai tuan rumah. Lawan-lawan berat pun menanti, ada Yaman, Timor Leste, dan juga Maladewa.

Tentu saja, Yaman akan jadi lawan sulit untuk Timnas Indonesia U-19. Meski begitu, skuad Garuda Nusantara tetap akan berjuang menyegel tiket ke putaran final Piala Asia U-20 2025 yang bakal berlangsung di China pada 6-23 Februari 2025.