Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-19 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |05:52 WIB
Jadwal Timnas Indonesia U-19 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
Para pemain Timnas Indonesia U-19 kala berlaga. (Foto: Instagram/@fa_malaysia)
A
A
A

JADWAL Timnas Indonesia U-19 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 akan diulas dalam artikel ini. Pasukan Indra Sjafri akan berlaga pada 21-29 September 2024.

Diketahui, Timnas Indonesia U-19 baru saja sukses meraih gelar juara Piala AFF U-19 2024. Kepastian itu didapat usai Welber Jardim cs mengalahkan Thailand U-19 dengan skor 1-0.

Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 29 Juli 2024 malam WIB, Timnas Indonesia U-19 bisa menjebol gawang Thailand U-19 pada menit ke-17. Ialah Jens Raven yang mencatatkan namanya di papan skor usai berhasil memanfaatkan bola hasil sepak pojok.

Timnas Indonesia U-19

Pencapaian ini tentu saja sangat berkesan bagi Timnas Indonesia U-19. Apalagi, skuad Garuda Nusantara sudah cukup lama tak menjuarai Piala AFF U-19.

Timnas Indonesia U-19 terakhir kali juara pada 2013. Kala itu, skuad Garuda Nusantara yang diperkuat Evan Dimas cs sukses mengalahkan Vietnam U-19 di final lewat adu penalti dengan skor 7-6 karena skor 0-0 terus terjaga.

Usai mentas di Piala AFF U-19 2024, Timnas Indonesia U-19 sudah dinanti agenda lainnya. Terdekat, Dony Tri Pamungkas cs harus bersiap mentas di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Pada Kualifikasi Piala Asia U-20 2025, Timnas Indonesia U-19 yang tergabung di Grup F akan bertindak sebagai tuan rumah. Lawan-lawan berat pun menanti, ada Yaman, Timor Leste, dan juga Maladewa.

Tentu saja, Yaman akan jadi lawan sulit untuk Timnas Indonesia U-19. Meski begitu, skuad Garuda Nusantara tetap akan berjuang menyegel tiket ke putaran final Piala Asia U-20 2025 yang bakal berlangsung di China pada 6-23 Februari 2025.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3043898/bukan-thailand-indra-sjafri-sebut-malaysia-jadi-lawan-terberat-timnas-indonesia-u-19-di-piala-aff-u-19-2024-HxIu3hrExV.jpg
Bukan Thailand, Indra Sjafri Sebut Malaysia Jadi Lawan Terberat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043296/timnas-indonesia-u-19-juara-piala-aff-u-19-2024-pssi-diminta-lakukan-hal-ini-79dwKZQOOs.jpg
Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024, PSSI Diminta Lakukan Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043292/kafiatur-rizky-nilai-penampilan-timnas-indonesia-u-19-belum-maksimal-meski-juara-piala-aff-u-19-2024-QoCCg8ZYI1.jpg
Kafiatur Rizky Nilai Penampilan Timnas Indonesia U-19 Belum Maksimal meski Juara Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/51/3043020/selain-indra-sjafri-ternyata-ada-peran-shin-tae-yong-dalam-kesuksesan-dony-tri-pamungkas-di-timnas-indonesia-u-19-DpMYBCYF8g.jpg
Selain Indra Sjafri, Ternyata Ada Peran Shin Tae-yong dalam Kesuksesan Dony Tri Pamungkas di Timnas Indonesia U-19
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/06/51/1641075/bangga-petenis-indonesia-janice-tjen-masuk-nominasi-wta-awards-2025-pmu.webp
Bangga, Petenis Indonesia Janice Tjen Masuk Nominasi WTA Awards 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/07/calvin_verdonk.jpg
Hasil Lengkap Liga Europa: Klub Calvin Verdonk dan Dean James Tumbang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement