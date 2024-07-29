Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF U-19 2024 Malam Ini

Berikut link live streaming Timnas Indonesia vs Thailand di final Piala AFF U-19 2024 malam ini. (Foto: PSSI)

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Thailand di final Piala AFF U-19 2024 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Timnas Indonesia U-19 akan menjalani laga hidup mati kontra Timnas Thailand U-19 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (29/7/2024) pukul 19.30 WIB.

Peluang Timnas Indonesia U-19 memenangkan pertandingan terbuka lebar. Faktor pertama karena skuad Garuda Nusantara bermain di kandang sendiri.

(Timnas Indonesia U-19 selangkah lagi juara Piala AFF U-19 2024. (Foto: PSSI)

Dukungan langsung dari suporter yang memadati Stadion Gelora Bung Tomo bakal memberikan tenaga tambahan kepada Welber Jardim dan kawan-kawan. Faktor kedua adalah dalam tren positif.

Dalam empat pertandingan yang dijalani di Piala AFF U-19 2024, Timans Indonesia U-19 selalu menang. Hebatnya dari empat pertandingan, gawang Timnas Indonesia U-19 kawalan Ikram Alghifarri hanya kemasukan dua kali.

Faktor terakhir adalah berharap kepada tuah Indra Sjafri. Pelatih 61 tahun ini sudah tiga kali membawa Timnas Indonesia kelompok umur lolos ke partai puncak.

Hebatnya dari empat kesempatan itu, Indra Sjafri selalu mengantarkan Timnas Indonesia menjadi juara. Sebut saja di final Piala AFF U-19 2013, Piala AFF U-22 2019 dan SEA Games 2023.