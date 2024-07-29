Iqbal Gwijangge Klaim Timnas Indonesia U-19 Sudah Analisis Kekuatan Thailand U-19 Jelang Final Piala AFF U-19 2024

BEK Timnas Indonesia U-19, Iqbal Gwijangge, mengklaim timnya sudah mempelajari gaya permainan Thailand U-19. Iqbal mengatakan hal tersebut menjadi salah satu modal yang membuat Skuad Garuda Nusantara lebih percaya diri.

Timnas Indonesia U-19 akan menantang Thailand U-19 di partai final Piala AFF U-19 2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin (29/7/2024) pukul 19.30 WIB.

Jelang laga tersebut, seluruh pemain serta tim pelatih Timnas Indonesia U-19 melakukan analisis kekuatan Thailand U-19 lewat tayangan video. Iqbal menyampaikan para pemain sudah paham apa yang harus dilakukan nanti di lapangan untuk meredam lawannya.

“Hari ini para pemain, pelatih semua mengadakan sesi analisis menjelang melawan Thailand,” kata Iqbal, dilansir dari instagram resmi Timnas Indonesia, Senin (29/7/2024).

“Tadi pemain sudah melihat video bagaimana Thailand bermain dan kita semua sudah antisipasi apa yang terjadi dan juga sudah tahu apa yang harus dilakukan,” sambungnya.

Iqbal turut menyampaikan, Skuad Garuda Nusantara dalam kondisi siap tempur. Pemain berusia 17 tahun itu meminta doa dan dukungan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar Skuad Garuda Nusantara bisa mengunci gelar juara.