Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Thailand U-19 di Final Piala AFF U-19 2024: Misi Indra Sjafri Perpanjang Tren Positif!

LINK live streaming Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Thailand U-19 di final Piala AFF U-19 2024 malam ini bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Timnas Indonesia U-19 akan menghadapi lawan yang tidak mudah di final Piala AFF U-19 2024 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (29/7/2024) pukul 19.30 WIB.

Thailand U-19 tidak Terkalahkan dalam empat pertandingan yang dijalani di Piala AFF U-19 2024, dengan rincian tiga menang dan satu kalah. Bahkan di semifinal, Thailand U-19 menumbangkan tim kuat Australia U-19 dengan skor 1-0.

(Timnas Indonesia sapu bersih 4 laga Piala AFF U-19 2024 dengan kemenangan. (Foto; PSSI)

Meski begitu, Timnas Indonesia U-19 pantang minder. Skuad asuhan Indra Sjafri selalu menang dalam empat laga yang dijalani di Piala AFF U-19 2024.

Terakhir, skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-19- menang 1-0 atas Malaysia U-19 di semifinal. Menjelang laga nanti malam, pelatih Indra Sjafri memohon doa kepada pencinta sepakbola Tanah Air.

"Alhamdulillah kita sudah bisa mencapai final dan tanggal 29 malam, kita akan melakukan pertandingan pamungkas kita melawan Thailand. Mohon doa dan dukungannya dari semua masyarakat pencinta sepak bola Indonesia, supaya kami bisa membawa pulang hasil terbaik," ujar Indra Sjafri mengutip dari laman resmi PSSI.

Doa tulus dari pencinta sepakbola Indonesia dibutuhkan demi gelar juara. Indra Sjafri pun diharapkan kembali memberikan tuah bagi Timnas Indonesia.