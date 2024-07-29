Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Timnas Indonesia U-19 yang Makin Gacor Usai Posisi Bermainnya Diubah Indra Sjafri, Nomor 1 Welber Jardim!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |11:25 WIB
3 Pemain Timnas Indonesia U-19 yang Makin Gacor Usai Posisi Bermainnya Diubah Indra Sjafri, Nomor 1 Welber Jardim!
Welber Jardim, 1 dari 3 pemain Timnas Indonesia U-19 yang makin gacor usai posisi bermainnya diubah Indra Sjafri. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia U-19 yang makin Gacor usai posisi bermainnya diubah Indra Sjafri akan diulas Okezone. Indra Sjafri merupakan salah satu pelatih terbaik yang dimiliki Indonesia.

Ia tercatat pernah mengantarkan Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2013. Di level U-22, ia membawa Timnas Indonesia kampiun Piala AFF U-22 2019 dan SEA Games 2023.

Nanti malam, Indra Sjafri akan memimpin skuad Timnas Indonesia U-19 menghadapi Thailand U-19 di final Piala AFF U-19 2024. Lewat pengalamannya, kesempatan Indra Sjafri mengantarkan skuad Garuda Nusantara juara Piala AFF U-19 2024 terbuka lebar.

Selama menjadi pelatih, Indra Sjafri juga dikenal piawai dalam mengubah posisi bermain seorang pemain. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pemain Timnas Indonesia U-19 yang makin Gacor usai posisi bermainnya diubah Indra Sjafri.

3. Rachmat Irianto

Rachmat Irianto

Rachmat Irianto lebih dikenal sebagai seorang gelandang ketimbang bek tengah, posisi awal yang dijalani pemain milik Persib Bandung ini. Indra Sjafri menjajal Rachmat irianto sebagai gelandang saat membesut Timnas Indonesia U-19 pada 2017, dan berlanjut ke Timnas Indonesia U-22.

Di Timnas Indonesia senior asuhan Shin Tae-yong, Rachmat Irianto juga diandalkan sebagai gelandang. Bahkan ada catatan unik yang dibuat Rachmat Irianto di Piala AFF 2022. Tiap kali dirinya bermain, gawang Timnas Indonesia tidak pernah kemasukan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/51/3045870/timnas-indonesia-u-19-punya-peluang-lolos-ke-piala-asia-u-20-2025-t7RdVEqnxS.png
Timnas Indonesia U-19 Punya Peluang Lolos ke Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/51/3045010/2-pemain-timnas-indonesia-u-19-yang-tak-dipanggil-indra-sjafri-ke-turnamen-korea-selatan-nomor-1-jens-raven-UFbF1C2YAO.jpg
2 Pemain Timnas Indonesia U-19 yang Tak Dipanggil Indra Sjafri ke Turnamen Korea Selatan, Nomor 1 Jens Raven
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/51/3044743/timnas-indonesia-u-19-berpotensi-ciptakan-kejutan-di-seoul-earth-on-us-cup-2024-YwTkmjGcvU.png
Timnas Indonesia U-19 Berpotensi Ciptakan Kejutan di Seoul Earth On Us Cup 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044549/susul-jens-raven-welber-jardim-juga-absen-bela-timnas-indonesia-u-19-saat-lawan-argentina-hingga-korea-selatan-dalam-mini-turnamen-ro6zMrvmhq.jpg
Susul Jens Raven, Welber Jardim Juga Absen Bela Timnas Indonesia U-19 saat Lawan Argentina hingga Korea Selatan dalam Mini Turnamen
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/06/51/1640945/total-hadiah-uang-janice-tjen-sepanjang-2025-karier-melesat-penghasilan-fantastis-xoq.webp
Total Hadiah Uang Janice Tjen Sepanjang 2025: Karier Melesat, Penghasilan Fantastis!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/06/gelandang_timnas_brasil_u_17_felipe_morais.jpg
Gelandang Brasil Siap Jadikan Timnas Indonesia U-17 Korban Berikutnya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement