3 Pemain Timnas Indonesia U-19 yang Makin Gacor Usai Posisi Bermainnya Diubah Indra Sjafri, Nomor 1 Welber Jardim!

Welber Jardim, 1 dari 3 pemain Timnas Indonesia U-19 yang makin gacor usai posisi bermainnya diubah Indra Sjafri. (Foto: PSSI)

SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia U-19 yang makin Gacor usai posisi bermainnya diubah Indra Sjafri akan diulas Okezone. Indra Sjafri merupakan salah satu pelatih terbaik yang dimiliki Indonesia.

Ia tercatat pernah mengantarkan Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2013. Di level U-22, ia membawa Timnas Indonesia kampiun Piala AFF U-22 2019 dan SEA Games 2023.

Nanti malam, Indra Sjafri akan memimpin skuad Timnas Indonesia U-19 menghadapi Thailand U-19 di final Piala AFF U-19 2024. Lewat pengalamannya, kesempatan Indra Sjafri mengantarkan skuad Garuda Nusantara juara Piala AFF U-19 2024 terbuka lebar.

Selama menjadi pelatih, Indra Sjafri juga dikenal piawai dalam mengubah posisi bermain seorang pemain. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pemain Timnas Indonesia U-19 yang makin Gacor usai posisi bermainnya diubah Indra Sjafri.

3. Rachmat Irianto





Rachmat Irianto lebih dikenal sebagai seorang gelandang ketimbang bek tengah, posisi awal yang dijalani pemain milik Persib Bandung ini. Indra Sjafri menjajal Rachmat irianto sebagai gelandang saat membesut Timnas Indonesia U-19 pada 2017, dan berlanjut ke Timnas Indonesia U-22.

Di Timnas Indonesia senior asuhan Shin Tae-yong, Rachmat Irianto juga diandalkan sebagai gelandang. Bahkan ada catatan unik yang dibuat Rachmat Irianto di Piala AFF 2022. Tiap kali dirinya bermain, gawang Timnas Indonesia tidak pernah kemasukan.