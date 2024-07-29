Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala AFF U-19 2024: Timnas Indonesia U-19 Harus Ekstra Waspada Hadapi Thailand U-19 di Final

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |13:02 WIB
Piala AFF U-19 2024: Timnas Indonesia U-19 Harus Ekstra Waspada Hadapi Thailand U-19 di Final
Timnas Indonesia U-19 akan menghadapi Thailand U-19 di Final Piala AFF U-19 2024 (Foto: PSSI)
TIMNAS Indonesia U-19 diminta ekstra waspada jelang hadapi Thailand U-19 di partai final Piala AFF U-19 2024. Hal itu diungkapkan oleh pengamat sepak bola Tanah Air, BInder Singh.

Garuda Nusantara akan menantang Thailand U-19 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin (29/7/2024) pukul 19.30 WIB. Ini menjadi momentum penting bagi Timnas Indonesia U-19 untuk merebut kembali gelar juara yang terakhir kali didapat pada tahun 2013.

Namun begitu, Thailand U-19 jelas bukan lawan yang mudah. Walaupun sang pelatih, Indra Sjafri, bisa dibilang sudah cukup akrab dengan kekuatan lawan, tetap saja para pemain Skuad Garuda Nusantara harus fokus penuh di laga tersebut.

Bung Binder membeberkan bahwa pemain Thailand U-19 punya kecepatan yang luar biasa. Adapun senjata utama mereka adalah serangan balik cepat. Karena itu, dia meminta Kadek Arel ekstra waspada untuk meredam kecepatan lawannya itu.

“Para pemain Timnas Indonesia U19 harus ekstra waspada karena para pemain Thailand punya kecepatan yang luar biasa,” kata Bung Binder dalam kanal Youtubenya, Senin (29/7/2024).

“Mereka dapat mengubah cara bermain dari bertahan ke menyerang yang sangat cepat. Itu menjadi kunci kekuatan Thailand U-19,” sambungnya.

1 2
      
