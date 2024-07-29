Jadi Tuan Rumah, Persis Solo Harap Regulasi Suporter di Piala Presiden 2024 Diubah

Persis Solo akan menjadi tuan rumah semifinal Piala Presiden 2024 (Foto: Piala Presiden)

SOLO – Manajemen Persis Solo berharap Steering Committee (SC) Piala Presiden 2024 mengubah aturan terkait suporter tandang. Harapan itu tidak terlepas dari kelolosan Laskar Sambernyawa ke semifinal Piala Presiden 2024.

Kendati berstatus turnamen pramusim, Piala Presiden 2024 tetap mengadopsi aturan yang diberlakukan PT LIB sepanjang Liga 1 musim lalu. Suporter tandang dilarang hadir di stadion.

Alhasil, suporter klub selain Persib Bandung (tuan rumah Grup A) dan Bali United (tuan rumah Grup B), tidak bisa hadir di stadion. Kini, semifinal dan final akan digelar di Solo, Jawa Tengah.

Manajemen Persis Solo mengaku paham regulasi sudah disepakati sejak sebelum turnamen digelar. Namun, tidak ada salahnya untuk meninjau ulang aturan tersebut di babak empat besar.

BACA JUGA: Ini Penyebab Suporter Persija Jakarta dan Persis Solo Dilarang Datang ke Stadion di Semifinal Piala Presiden 2024

"Kami memahami regulasi ini sudah disepakati sejak awal kompetisi. Tentu klub akan lebih senang apabila suporter kami bisa hadir, namun detail soal regulasi ini di luar kuasa klub," ujar Media Officer Persis Solo, Bryan Barcelona, dikutip Senin (29/7/2024).

Namun demikian, Bryan mengaku manajemen sudah berkoordinasi dengan PT LIB soal perubahan regulasi. Kabarnya, akan ada jumpa pers resmi terkait hal tersebut.