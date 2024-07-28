Welber Jardim Berambisi Bawa Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024 Usai Tembus Final

SURABAYA – Welber Jardim berambisi membawa Timnas Indonesia U-19 menjadi juara Piala AFF U-19 2024. Ia dan kawan-kawan akan bersua Timnas Thailand U-19 di partai final.

Skuad Garuda Nusantara lolos ke final usai menang 1-0 atas Timnas Malaysia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu 27 Juli malam WIB. Sementara, Thailand U-19 menang 1-0 atas Timnas Australia U-19 beberapa jam sebelumnya.

Welber mengatakan penampilan timnya dalam laga itu cukup apik. Hal tersebut menandakan semua pemain Timnas Indonesia U-19 berusaha memberikan kontribusi terbaiknya untuk lolos ke babak final.

"Sangat bagus sekali, semua mau pertandingan harus menang untuk ke final," kata Welber usai laga, dikutip Minggu (28/7/2024).

Pemain berusia 17 tahun itu mengatakan timnya tidak akan berlarut kemenangan melawan Harimau Malaya Muda. Sebab, Timnas Indonesia U-19 akan berbenah diri agar tampil lebih apik dalam laga final nanti.

"Sekarang kami ke final, harus fokus latihan, semoga kami bisa juara," tukas pemain berdarah Brasil itu.