Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Welber Jardim Berambisi Bawa Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024 Usai Tembus Final

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |03:41 WIB
Welber Jardim Berambisi Bawa Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024 Usai Tembus Final
Welber Jardim berambisi membawa Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

SURABAYA – Welber Jardim berambisi membawa Timnas Indonesia U-19 menjadi juara Piala AFF U-19 2024. Ia dan kawan-kawan akan bersua Timnas Thailand U-19 di partai final.

Skuad Garuda Nusantara lolos ke final usai menang 1-0 atas Timnas Malaysia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu 27 Juli malam WIB. Sementara, Thailand U-19 menang 1-0 atas Timnas Australia U-19 beberapa jam sebelumnya.

Susunan pemain Timnas Indonesia U-19 (Foto: PSSI)

Welber mengatakan penampilan timnya dalam laga itu cukup apik. Hal tersebut menandakan semua pemain Timnas Indonesia U-19 berusaha memberikan kontribusi terbaiknya untuk lolos ke babak final.

"Sangat bagus sekali, semua mau pertandingan harus menang untuk ke final," kata Welber usai laga, dikutip Minggu (28/7/2024).

Pemain berusia 17 tahun itu mengatakan timnya tidak akan berlarut kemenangan melawan Harimau Malaya Muda. Sebab, Timnas Indonesia U-19 akan berbenah diri agar tampil lebih apik dalam laga final nanti.

"Sekarang kami ke final, harus fokus latihan, semoga kami bisa juara," tukas pemain berdarah Brasil itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3043898/bukan-thailand-indra-sjafri-sebut-malaysia-jadi-lawan-terberat-timnas-indonesia-u-19-di-piala-aff-u-19-2024-HxIu3hrExV.jpg
Bukan Thailand, Indra Sjafri Sebut Malaysia Jadi Lawan Terberat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043296/timnas-indonesia-u-19-juara-piala-aff-u-19-2024-pssi-diminta-lakukan-hal-ini-79dwKZQOOs.jpg
Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024, PSSI Diminta Lakukan Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043292/kafiatur-rizky-nilai-penampilan-timnas-indonesia-u-19-belum-maksimal-meski-juara-piala-aff-u-19-2024-QoCCg8ZYI1.jpg
Kafiatur Rizky Nilai Penampilan Timnas Indonesia U-19 Belum Maksimal meski Juara Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/51/3043020/selain-indra-sjafri-ternyata-ada-peran-shin-tae-yong-dalam-kesuksesan-dony-tri-pamungkas-di-timnas-indonesia-u-19-DpMYBCYF8g.jpg
Selain Indra Sjafri, Ternyata Ada Peran Shin Tae-yong dalam Kesuksesan Dony Tri Pamungkas di Timnas Indonesia U-19
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/51/1640307/pln-electric-run-2025-jadi-pelopor-ajang-lari-ramah-lingkungan-menuju-net-zero-emission-uiu.webp
PLN Electric Run 2025 Jadi Pelopor Ajang Lari Ramah Lingkungan Menuju Net Zero Emission
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/04/striker_persija_jakarta_maxwell_souza.jpg
Persija Makin Dekat ke Puncak, Maxwell Souza: Jangan Cepat Puas!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement