HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia U-19 vs Malaysia U-19: Belum Ada Gol hingga Menit ke-30

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |20:02 WIB
Hasil Timnas Indonesia U-19 vs Malaysia U-19: Belum Ada Gol hingga Menit ke-30
Timnas Indonesia U-19 menghadapi Malaysia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-19 menghadapi Malaysia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (27/7/2024) malam WIB.

Tensi permainan cukup tinggi diperlihatkan kedua tim. Jual beli serangan terus terjadi tapi skor kacamata masih bertahan hingga menit ke-30.

Berikut line up Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Malaysia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024:

Timnas Indonesia U-19 (3-5-2): Ikram Alghiffari; Alfharezzi Buffon, Kadek Arel, Muhammad Iqbal Gwijangge; Mufli Hidayat, Dony Tri Pamungkas, Welber Jardim, Figo Dennis, Kafiatur Rizky; Arkhan Kaka, Jens Raven.

Halaman:
1 2
      
