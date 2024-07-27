Hasil Timnas Indonesia U-19 vs Malaysia U-19: Belum Ada Gol hingga Menit ke-30

Timnas Indonesia U-19 menghadapi Malaysia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2024 (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia U-19 menghadapi Malaysia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (27/7/2024) malam WIB.

Tensi permainan cukup tinggi diperlihatkan kedua tim. Jual beli serangan terus terjadi tapi skor kacamata masih bertahan hingga menit ke-30.

Berikut line up Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Malaysia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024:

Timnas Indonesia U-19 (3-5-2): Ikram Alghiffari; Alfharezzi Buffon, Kadek Arel, Muhammad Iqbal Gwijangge; Mufli Hidayat, Dony Tri Pamungkas, Welber Jardim, Figo Dennis, Kafiatur Rizky; Arkhan Kaka, Jens Raven.