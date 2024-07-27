Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

FAM Optimistis Timnas Malaysia U-19 Kalahkan Timnas Indonesia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |17:40 WIB
FAM Optimistis Timnas Malaysia U-19 Kalahkan Timnas Indonesia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2024
Timnas Malaysia U-19 akan menjadi lawan Timnas Indonesia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2024 (Foto: FA Malaysia)
A
A
A

TIMNAS Malaysia U-19 diyakini bisa mengalahkan Timnas Indonesia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2024. Pendapat tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM), Datuk Noor Azman Rahman.

Timnas Malaysia U-19 akan bersua dengan Indonesia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu (27/7/2024) pukul 19.30 WIB.

 

Laga tersebut akan menjadi pertemuan ketujuh bagi Malaysia U-19 dan Indonesia U-19. Harimau Malaya Muda unggul dalam enam pertemuan sebelumnya dengan catatan tiga kemenangan dan tiga kali imbang atas Indonesia U-19.

Mereka juga berhasil tampil tidak terkalahkan sepanjang fase grup Piala AFF U-19 2024. Catatan dua kemenangan dan satu kali imbang menjadi modal pasukan Juan Torres Garrido menjelang bersua Indonesia U-19.

 BACA JUGA:

Statistik ini membuat Datuk Noor optimistis Malaysia U-19 bisa membenamkan Indonesia U-19. Sekjen FAM itu menegaskan, Timnas Malaysia U-19 mempunyai target tinggi untuk mempertahankan gelar juara Piala AFF U-19.

“Semuanya berjalan sesuai rencana, dan kami optimis dengan peluang kami melawan Indonesia,” kata Datuk Noor dikutip dari New Straits Times, Sabtu (27/7/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3043898/bukan-thailand-indra-sjafri-sebut-malaysia-jadi-lawan-terberat-timnas-indonesia-u-19-di-piala-aff-u-19-2024-HxIu3hrExV.jpg
Bukan Thailand, Indra Sjafri Sebut Malaysia Jadi Lawan Terberat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043296/timnas-indonesia-u-19-juara-piala-aff-u-19-2024-pssi-diminta-lakukan-hal-ini-79dwKZQOOs.jpg
Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024, PSSI Diminta Lakukan Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043292/kafiatur-rizky-nilai-penampilan-timnas-indonesia-u-19-belum-maksimal-meski-juara-piala-aff-u-19-2024-QoCCg8ZYI1.jpg
Kafiatur Rizky Nilai Penampilan Timnas Indonesia U-19 Belum Maksimal meski Juara Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/51/3043020/selain-indra-sjafri-ternyata-ada-peran-shin-tae-yong-dalam-kesuksesan-dony-tri-pamungkas-di-timnas-indonesia-u-19-DpMYBCYF8g.jpg
Selain Indra Sjafri, Ternyata Ada Peran Shin Tae-yong dalam Kesuksesan Dony Tri Pamungkas di Timnas Indonesia U-19
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/11/1639873/mees-hilgers-hancur-umumkan-cedera-sekarang-saya-fokus-pemulihan-ldx.webp
Mees Hilgers Hancur Umumkan Cedera: Sekarang Saya Fokus Pemulihan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/aldila_sutjiadi_kanan_bersama_janice_tjen.jpg
Juara Bareng Janice Tjen di Chennai Open 2025, Aldila Sutjiadi Bilang Begini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement