FAM Optimistis Timnas Malaysia U-19 Kalahkan Timnas Indonesia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2024

Timnas Malaysia U-19 akan menjadi lawan Timnas Indonesia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2024 (Foto: FA Malaysia)

TIMNAS Malaysia U-19 diyakini bisa mengalahkan Timnas Indonesia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2024. Pendapat tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM), Datuk Noor Azman Rahman.

Timnas Malaysia U-19 akan bersua dengan Indonesia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu (27/7/2024) pukul 19.30 WIB.

Laga tersebut akan menjadi pertemuan ketujuh bagi Malaysia U-19 dan Indonesia U-19. Harimau Malaya Muda unggul dalam enam pertemuan sebelumnya dengan catatan tiga kemenangan dan tiga kali imbang atas Indonesia U-19.

Mereka juga berhasil tampil tidak terkalahkan sepanjang fase grup Piala AFF U-19 2024. Catatan dua kemenangan dan satu kali imbang menjadi modal pasukan Juan Torres Garrido menjelang bersua Indonesia U-19.

Statistik ini membuat Datuk Noor optimistis Malaysia U-19 bisa membenamkan Indonesia U-19. Sekjen FAM itu menegaskan, Timnas Malaysia U-19 mempunyai target tinggi untuk mempertahankan gelar juara Piala AFF U-19.

“Semuanya berjalan sesuai rencana, dan kami optimis dengan peluang kami melawan Indonesia,” kata Datuk Noor dikutip dari New Straits Times, Sabtu (27/7/2024).