Masyarakat Malaysia Sebut Timnas Indonesia U-19 Ketakutan Lawan Malaysia U-19 karena Gelar Kelas Tambahan

Timnas Indonesia U-19 siap tempur melawan Timnas Malaysia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024. (Foto: X/@TimnasIndonesia)

MASYARAKAT Malaysia di media sosial menyebut Timnas Indonesia U-19 ketakutan jelang melawan Timnas Malaysia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024. Asumsi itu muncul karena Timnas Indonesia U-19 racikan Indra Sjafri menggelar kelas tambahan.

Kelas tambahan yang dimaksud di sini adalah, para pemain Timnas Indonesia U-19 diperkuat mentalnya dengan menjalani terapi bersama psikolog bernama Afif Kurniawan. Momen pemain Timnas Indonesia U-19 berkonsultasi dengan psikolog pun dirilis di akun Instagram @timnas.indonesia.

“Takut (Indonesia) berhadapan dengan Malaysia?” tulis akun TikTok @lemontehpink_, menyoroti pemberitaan media Malaysia, Makan Bola, yang mengangkat kabar pemain Timnas Indonesia U-19 menggelar kelas tambahan.

Satu hal yang pasti, para pemain Timnas Indonesia U-19 takkan pernah takut dengan Timnas Malaysia U-19. Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, pun sudah mengobarkan semangat kepada Jens Raven dan kawan-kawan.

Ia meminta para pemain skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-19- untuk tampil habis-habisan. Sebab, gengsi dipertaruhkan dalam laga ini.

“Saya setuju, kemenangan di pertandingan kelompok umur itu menang bukan segalanya. Namun, kalau sudah masuk ranah pertandingan antarnegara, saya tetap dengan filosofi itu, paham dengan filosofi itu,” kata Indra Sjafri dalam konferensi jelang laga Timnas Indonesia U-19 kontra Timnas Malaysia U-19.