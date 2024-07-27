Hasil Liga Futsal Profesional 2024: Blacksteel FC Menang Telak 10-2 atas Moncongbulo FC

BLACKSTEEL FC tampil perkasa dalam laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2024. Bermain di Gor Pancasila, UGM, Yogyakarta pada Sabtu (27/07/2024), Evan Soumilena dan rekan-rekan menghajar Moncongbulo FC dengan skor akhir 10-2.

Sejak awal pertandingan, Blacksteel tampil dominan. Pertahanan Moncongbulo tak mampu membendung serangan bertubi-tubi Blacksteel FC. Bahkan, Holypaul Evan Septinus mampu membuka keunggulan lewat gol cepatnya di menit 2'.

Tak ada semenit dari gol pertama, Blacksteel kembali menambah keunggulan lewat gol yang diciptakan M Najib. Di menit 9' Evan kembali menciptakan gol yang membawa Blacksteel unggul 3-0.

Unggul 3 poin, Blacksteel sedikit terlena. Hasilnya, Moncongbulo mampu membuat gol balasan di menit 10' oleh Hariady. Skor menjadi 3-1. Namun, lagi-lagi Blacksteel mampu menambah gol keempatnya lewat skema umpan silang yang sukses diselesaikan Pieter Evarardus Masriat.

Di menit 13' giliran Chris Daniel Yeimo yang mencatatkan namanya di papan skor. Keunggulan Blacksteel jadi 5-1 atas Moncongbulo.

Moncongbulo kembali menciptakan gol untuk memperkecil ketinggalan. Gol itu diciptakan oleh Angga Yudistira di menit 14' yang juga sebagai gol terakhir.