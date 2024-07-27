Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2024: Blacksteel FC Menang Telak 10-2 atas Moncongbulo FC

Yohanes Demo , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |15:34 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2024: Blacksteel FC Menang Telak 10-2 atas Moncongbulo FC
Blacksteel FC menang telak 10-2 atas Moncongbulo FC di Liga Futsal Profesional 2024 (Foto: Instagram/federasifutsal_id)
A
A
A

BLACKSTEEL FC tampil perkasa dalam laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2024. Bermain di Gor Pancasila, UGM, Yogyakarta pada Sabtu (27/07/2024), Evan Soumilena dan rekan-rekan menghajar Moncongbulo FC dengan skor akhir 10-2.

Sejak awal pertandingan, Blacksteel tampil dominan. Pertahanan Moncongbulo tak mampu membendung serangan bertubi-tubi Blacksteel FC. Bahkan, Holypaul Evan Septinus mampu membuka keunggulan lewat gol cepatnya di menit 2'.

 

Tak ada semenit dari gol pertama, Blacksteel kembali menambah keunggulan lewat gol yang diciptakan M Najib. Di menit 9' Evan kembali menciptakan gol yang membawa Blacksteel unggul 3-0.

Unggul 3 poin, Blacksteel sedikit terlena. Hasilnya, Moncongbulo mampu membuat gol balasan di menit 10' oleh Hariady. Skor menjadi 3-1. Namun, lagi-lagi Blacksteel mampu menambah gol keempatnya lewat skema umpan silang yang sukses diselesaikan Pieter Evarardus Masriat.

 BACA JUGA:

Di menit 13' giliran Chris Daniel Yeimo yang mencatatkan namanya di papan skor. Keunggulan Blacksteel jadi 5-1 atas Moncongbulo.

Moncongbulo kembali menciptakan gol untuk memperkecil ketinggalan. Gol itu diciptakan oleh Angga Yudistira di menit 14' yang juga sebagai gol terakhir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/51/3097722/hasil-pro-futsal-league-indonesia-2024-2025-unggul-fc-cukur-moncongbulo-fc-7-1-RMpsNnNfsy.jpg
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Unggul FC Cukur Moncongbulo FC 7-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/51/3097687/pro-futsal-league-indonesia-2024-2025-pangsuma-fc-vs-blacksteel-papua-berakhir-3-3-ini-respons-kedua-tim-dvTUpx9dvN.jpeg
Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Pangsuma FC vs Blacksteel Papua Berakhir 3-3, Ini Respons Kedua Tim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/51/3097670/sayan-karmadi-puas-fafage-banua-sikat-kuda-laut-nusantara-1-0-di-pro-futsal-league-indonesia-2024-2025-8VriwzsMkm.jpeg
Sayan Karmadi Puas Fafage Banua Sikat Kuda Laut Nusantara 1-0 di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/51/3097530/hasil-liga-futsal-profesional-2024-2025-moncongbulo-fc-gilas-cosmo-jne-fc-4-0-RnDtQAhZgN.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2024-2025: Moncongbulo FC Gilas Cosmo JNE FC 4-0
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/11/1639663/kaget-piala-dunia-u17-2025-digelar-di-lapangan-latihan-nova-arianto-kirain-stadion-besar-zvf.webp
Kaget Piala Dunia U-17 2025 Digelar di Lapangan Latihan, Nova Arianto: Kirain Stadion Besar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/duta_besar_ri_untuk_qatar_ridwan_hassan_kedua_kir.jpg
Jelang Piala Dunia U-17 2025, Diaspora Indonesia di Qatar Gelar Turnamen, IATMI Merauke Pertahankan Juara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement