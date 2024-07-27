Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Bintang Timur Surabaya Pesta Gol 4-0 ke Gawang Halus FC

Yohanes Demo , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |13:19 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Bintang Timur Surabaya Pesta Gol 4-0 ke Gawang Halus FC
Bintang Timur Surabaya kala berlaga. (Foto: Bintang Timur Surabaya)
A
A
A

HASIL Liga Futsal Profesional 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Bintang Timur Surabaya (BTS) sukses meraih kemenangan besar dalam laga ini dengan skor 4-0.

Duel Halus FC melawan Bintang Timur Surabaya tersaji dalam lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024. Laga itu digelar di GOR Pancasila, UGM, Yogyakarta, Sabtu (27/7/2024) siang WIB.

Bintang Timur Surabaya

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bintang Timur Surabaya (BTS) mengambil inisiatif menyerang sejak menit awal pertandingan. Bahkan, sejumlah peluang sudah diciptakan di lima menit pertama.

Serangan demi serangan terus dilancarkan para pemain BTS. Namun, hingga pertandingan berjalan 10 menit, belum ada gol yang tercipta.

Bintang Timur Surabaya baru bisa memecah kebuntuan di menit 13. Pemain nomor punggung 11, Firman Ardiansyah, sukses mencatatkan namanya di papan skor, setelah berhasil memanfaatkan umpan dari kiri lapangan, skor berubah 1-0.

Di tengah gempuran, para pemain Halus FC hanya bisa mengandalkan serangan balik. Sayang, upaya itu belum membuahkan gol.

Justru dua menit sebelum laga usai, Halus FC harus kembali tertinggal. Bermula dari serangan BTS menciptakan kemelut di mulut gawang, pemain Halus FC, Adytiya, dianggap menjatuhkan pemain BTS, Diego Henrique. Wasit kemudian melakukan video replay dan memberikan hadiah penalti untuk BTS.

Bertindak sebagai penendang, Diego Henrique sukses melakukan tugasnya. Skor 2-0 untuk keunggulan BTS di babak pertama ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044413/liga-futsal-profesional-2023-2024-berakhir-ffi-ungkap-ada-tim-yang-alami-masalah-keuangan-9uNfPZ0HfI.jpg
Liga Futsal Profesional 2023-2024 Berakhir, FFI Ungkap Ada Tim yang Alami Masalah Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044227/federasi-futsal-indonesia-sebut-persaingan-liga-futsal-profesional-2023-2024-lebih-ketat-ketimbang-sebelumnya-reYMVjM00G.jpg
Federasi Futsal Indonesia Sebut Persaingan Liga Futsal Profesional 2023-2024 Lebih Ketat ketimbang Sebelumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3044093/hasil-liga-futsal-profesional-2023-2024-sempat-kelelahan-cosmo-jne-menang-telak-5-1-atas-halus-fc-WdKvmZ1qIE.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Sempat Kelelahan, Cosmo JNE Menang Telak 5-1 atas Halus FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3044031/hasil-liga-futsal-profesional-2024-turunkan-pemain-pelapis-bintang-timur-surabaya-masih-terlalu-tangguh-untuk-kinantan-fc-WjpaCGHiHm.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2024: Turunkan Pemain Pelapis, Bintang Timur Surabaya Masih Terlalu Tangguh untuk Kinantan FC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/49/1640151/profil-kiandra-ramadhipa-pembalap-indonesia-yang-juara-di-barcelona-meski-start-dari-posisi-24-dxq.webp
Profil Kiandra Ramadhipa, Pembalap Indonesia yang Juara di Barcelona Meski Start dari Posisi 24
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/04/muh_putra_erwiansyahdaniel_edgar_marvino.jpg
Hasil Korea Masters 2025: Putra/Daniel ke 16 Besar usai Libas Wakil Kanada
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement