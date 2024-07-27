Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Bintang Timur Surabaya Pesta Gol 4-0 ke Gawang Halus FC

Bintang Timur Surabaya kala berlaga. (Foto: Bintang Timur Surabaya)

HASIL Liga Futsal Profesional 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Bintang Timur Surabaya (BTS) sukses meraih kemenangan besar dalam laga ini dengan skor 4-0.

Duel Halus FC melawan Bintang Timur Surabaya tersaji dalam lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024. Laga itu digelar di GOR Pancasila, UGM, Yogyakarta, Sabtu (27/7/2024) siang WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bintang Timur Surabaya (BTS) mengambil inisiatif menyerang sejak menit awal pertandingan. Bahkan, sejumlah peluang sudah diciptakan di lima menit pertama.

Serangan demi serangan terus dilancarkan para pemain BTS. Namun, hingga pertandingan berjalan 10 menit, belum ada gol yang tercipta.

Bintang Timur Surabaya baru bisa memecah kebuntuan di menit 13. Pemain nomor punggung 11, Firman Ardiansyah, sukses mencatatkan namanya di papan skor, setelah berhasil memanfaatkan umpan dari kiri lapangan, skor berubah 1-0.

Di tengah gempuran, para pemain Halus FC hanya bisa mengandalkan serangan balik. Sayang, upaya itu belum membuahkan gol.

Justru dua menit sebelum laga usai, Halus FC harus kembali tertinggal. Bermula dari serangan BTS menciptakan kemelut di mulut gawang, pemain Halus FC, Adytiya, dianggap menjatuhkan pemain BTS, Diego Henrique. Wasit kemudian melakukan video replay dan memberikan hadiah penalti untuk BTS.

Bertindak sebagai penendang, Diego Henrique sukses melakukan tugasnya. Skor 2-0 untuk keunggulan BTS di babak pertama ini.