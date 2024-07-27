Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Semifinal Piala AFF U-19 2024 Hari Ini: Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Malaysia U-19 dan Australia U-19 vs Thailand U-19!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |05:55 WIB
Jadwal Semifinal Piala AFF U-19 2024 Hari Ini: Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Malaysia U-19 dan Australia U-19 vs Thailand U-19!
Para pemain Timnas Indonesia U-19 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL semifinal Piala AFF U-19 2024 hari ini, Sabtu (27/7/2024), akan diulas dalam artikel ini. Ada duel seru di babak semifinal, yang mempertemukan Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Malaysia U-19 dan Australia U-19 vs Thailand U-19.

Ya, ajang Piala AFF U-19 2024 sudah memasuki babak semifinal. Timnas Indonesia U-19 pun berhasil merebut satu tiket ke babak tersebut.

Kepastian itu didapat skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-19- usai keluar sebagai juara Grup A dengan raihan poin sempurna, yakni 9 angka. Di babak semifinal, Timnas Indonesia U-19 pun akan berhadapan dengan juara Grup C, yakni Malaysia U-19.

Tentu saja, aksi Malaysia U-19 perlu diwaspadai betul oleh pasukan Indra Sjafri. Sebab, skuad muda Harimau Malaya ini tampil begitu tangguh di fase grup.

Timnas Indonesia U-19

Malaysia U-19 mengawali perjalanan di Piala AFF U-19 2024 dengan menghajar babak belur Brunei U-19 dengan skor 11-0! Lalu, Malaysia U-19 kembali berpesta gol saat menghadapi Singapura U-19 dengan meraih kemenangan 5-0.

Di laga terakhir Grup C, Malaysia U-19 pun tak terkalahkan. Mereka menahan imbang Thailand U-19 dengan skor 1-1.

Tak ayal, duel Timnas Indonesia U-19 vs Malaysia U-19 di babak semifinal Piala AFF U-19 2024 diyakini berjalan seru nan sengit. Namun, pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, memastikan bahwa Jens Raven cs sudah siap tempur.

"Mengenai persiapan Timnas Indonesia U-19 pada hari ini cukup baik, dan kita sudah melakukan persiapan untuk semifinal ini dari mulai 2 hari yang lalu setelah selesai babak grup," kata Indra Sjafri dalam konferensi pers, Jumat 26 Juli 2024.

