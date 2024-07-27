Respons Indra Sjafri soal Rekor Buruk Timnas Indonesia U-19 Asuhannya Lawan Timnas Malaysia U-19 di Piala AFF U-19

Indra Sjafru (kiri) tak memusingkan rkeor buruk Timnas Indonesia U-19 asuhannya melawan Malaysia U-19 di Piala AFF U-19. (Foto: PSSI)

PELATIH Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, tak mau ambil pusing soal rekor buruk tim asuhannya melawan Timnas Malaysia U-19 di Piala AFF U-19. Ia meminta para pencinta sepakbola untuk menyimpan statistik tersebut dan menatap laga Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Malaysia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024 dengan penuh optimisme.

“Pertama, saya apresiasi semua catatan sejarah tentang tim nasional U-19. Mudah-mudahan saja, yang menjadi informasi tadi bahwasanya kita baru draw empat kali dan kalah dua kali, tentu itu menjadi evaluasi untuk kita,” kata Indra Sjafri dalam konferensi jelang laga Timnas Indonesia U-19 kontra Timnas Malaysia U-19.

(Indra Sjafri kobarkan semangat jelang laga Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Malaysia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024. (Foto: PSSI)

“Yang penting seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa tim nasional U-19 ini dipersiapkan untuk Kualifikasi AFC dan Piala Asia pada Februari. Tim ini kita bangun sejak Januari,” sambung pelatih yang membawa Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2013 ini.

Menurut Indra Sjafri, terpenting permainan Timnas Indonesia U-19 bisa terus meningkat. Ia meminta mengesampingkan statistik yang ada.

“Untuk saya yang penting permainan mereka dari pertandingan ke pertandingan semakin membaik. Kalau nanti ada kemenangan itu memang bonus untuk kita. Jadi, simpan saja dulu statistiknya,” tegas eks pelatih Bali United ini.

Timnas Indonesia U-19 akan menantang Timnas Malaysia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024. Duel sengit ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (27/7/2024) pukul 19.30 WIB.