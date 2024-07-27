Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Joel Cornelli Ungkap Rahasia Arema FC Jaga Kondisi Pemain di Tengah Mepetnya Jadwal Piala Presiden 2024

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |20:02 WIB
Joel Cornelli Ungkap Rahasia Arema FC Jaga Kondisi Pemain di Tengah Mepetnya Jadwal Piala Presiden 2024
Pelatih Arema FC, Joel Cornelli (Foto: Arema FC)
A
A
A

PELATIH Arema FC, Joel Cornelli, mengaku bersyukur timnya bisa lolos dari fase grup Piala Presiden 2024. Sang pelatih awalnya khawatir dengan jeda jarak antar pemain yang cukup mepet. Bahkan jeda jarak pertandingan antara Arema FC vs Persija dengan Madura United vs Arema FC, hanya punya waktu istirahat satu hari.

"Jadi Piala Presiden ini turnamen yang sulit, karena istirahatnya sedikit hanya jeda 23 hari. Saya takut kalau ada pemain yang cedera, tapi saya bersyukur di tiga pertandingan terakhir semuanya berjalan baik," ucap Joel Cornelli, usai laga di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

 

Cornelli menambahkan, bila untuk menyiasati jeda pertandingan yang sedikit ini, ia dan tim pelatih telah mempersiapkan latihan khusus untuk para pemainnya. Seluruh pemain baik lokal dan asing pun diperlakukan sama, sehingga timnya memainkan komposisi pemain yang berbeda.

"Saya anggap semua pemain seperti keluarga. Tidak ada pemain asing dan pemain lokal semuanya diperlakukan sama. Saya inginkan yaitu kekompakan tim, latihan sudah siap. Jadi pemain sudah tahu bagaimana tugas dari pelatih," kata pelatih asal Brazil ini.

 BACA JUGA:

Ia pun mengapresiasi kerja keras pemainnya di tiga laga Piala Presiden 2024. Baginya hal ini menjadi modal penting untuk bisa melakoni turnamen pra-musim, hingga dipertahankan di kompetisi Liga 1.

"Saya ingin berterima kasih kepada semua pemain yang telah bekerja keras hari ini," pungkas pelatih berusia 57 tahun ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
