Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Sukses Tumbangkan Persib Bandung, Milomir Seslija Bangga dengan Penampilan Persis Solo

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |01:16 WIB
Sukses Tumbangkan Persib Bandung, Milomir Seslija Bangga dengan Penampilan Persis Solo
Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija. (Foto: Miftahul Ghani/MPI)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija bangga dengan penampilan timnya di Piala Presiden 2024. Apalagi pada laga terakhir mereka di Grup A, Persis sukses menumbangkan Persib Bandung dan lolos ke babak semifinal.

Ya, kemenangan atas Persib di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, pada Kamis 25 Juli 2024 lalu membuat Persis Solo memastikan diri lolos ke babak semifinal. Laskar Sambernyawa finis sebagai runner up Grup A, di bawah Borneo FC Samarinda.

Milomir Seslija mengatakan kemenangan yang diraihnya atas Persib berkat attitude para pemainnya. Padahal di babak pertama ia mengaku Persis sempat mengalami kendala.

Namun justru Persis Solo berhasil mencetak gol di menit ke-20 melalui Ramadhan Sananta. Sehingga Persib Bandung mengalami kekalahan.

“Tim ini baru 60 persen karena banyak pemain yang baru datang. Tentunya kemenangan ini buat fans di Solo, ini buat semua fans solo di Indonesia,” kata Milomir usai pertandingan, dikutip Sabtu (27/7/2024).

Persib Bandung vs Persis Solo

Saat ini, lanjutnya, para pemainnya akan diberikan waktu untuk istirahat. Sembari melihat calon yang akan dihadapi Persis Solo di babak semifinal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/51/3117958/trofi_piala_presiden-q9JN_large.jpg
PSSI Undang 6 Klub Luar Negeri Berisi Pemain Timnas Indonesia untuk Piala Presiden 2025, 1 Sudah Balas Surat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/49/3045001/kisah-arema-fc-rutin-juara-piala-presiden-tapi-tak-pernah-juara-liga-1-CkFvuCV3JN.jpg
Kisah Arema FC Rutin Juara Piala Presiden tapi Tak Pernah Juara Liga 1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/49/3044731/jadi-pemain-muda-terbaik-piala-presiden-2024-ini-kata-arkhan-fikri-Wq5IlJo29s.jpg
Jadi Pemain Muda Terbaik Piala Presiden 2024, Ini Kata Arkhan Fikri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/49/3044503/3-klub-pemenang-piala-presiden-terbanyak-nomor-1-arema-fc-A1IrVzkoHz.jpg
3 Klub Pemenang Piala Presiden Terbanyak, Nomor 1 Arema FC!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/11/1639853/jadwal-timnas-indonesia-u17-di-piala-dunia-u17-2025-lawan-zambia-di-laga-perdana-zet.webp
Jadwal Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2025: Lawan Zambia di Laga Perdana!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/jay_idzes_1.jpg
Jay Idzes Kena Semprot Pelatih usai Sassuolo Ditumbangkan Genoa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement