Sukses Tumbangkan Persib Bandung, Milomir Seslija Bangga dengan Penampilan Persis Solo

BANDUNG – Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija bangga dengan penampilan timnya di Piala Presiden 2024. Apalagi pada laga terakhir mereka di Grup A, Persis sukses menumbangkan Persib Bandung dan lolos ke babak semifinal.

Ya, kemenangan atas Persib di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, pada Kamis 25 Juli 2024 lalu membuat Persis Solo memastikan diri lolos ke babak semifinal. Laskar Sambernyawa finis sebagai runner up Grup A, di bawah Borneo FC Samarinda.

Milomir Seslija mengatakan kemenangan yang diraihnya atas Persib berkat attitude para pemainnya. Padahal di babak pertama ia mengaku Persis sempat mengalami kendala.

Namun justru Persis Solo berhasil mencetak gol di menit ke-20 melalui Ramadhan Sananta. Sehingga Persib Bandung mengalami kekalahan.

“Tim ini baru 60 persen karena banyak pemain yang baru datang. Tentunya kemenangan ini buat fans di Solo, ini buat semua fans solo di Indonesia,” kata Milomir usai pertandingan, dikutip Sabtu (27/7/2024).

Saat ini, lanjutnya, para pemainnya akan diberikan waktu untuk istirahat. Sembari melihat calon yang akan dihadapi Persis Solo di babak semifinal.