Begini Kondisi Febri Hariyadi dan Beckham Putra Usai Sempat Mengerang Kesakitan saat Persib Bandung Kalah 0-1 dari Persis Solo

KONDISI terkini dua pemain Persib Bandung, Febri Hariyadi dan Beckham Putra, terungkap usai sempat mengerang kesakitan saat melawan Persis Solo di Piala Presiden 2024. Asisten pelatih Persib, Igor Tolic, mengatakan kondisi Beckham Putra baik-baik saja, tetapi Febri Hariyadi akan dipantau lebih jauh lagi.

Ya, Febri Hariyadi dan Beckham Putra Nugraha terlihat kesakitan saat melakoni laga lanjutan Grup A Piala Presiden 2024 kontra Persis Solo. Laga itu digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis 25 Juli 2024 malam WIB.

Febri dan Beckham bahkan sampai terlihat tak mampu melanjutkan pertandingan. Alhasil, Febri harus ditarik keluar lapangan pada menit ke-41. Lalu, pada menit ke-55, menyusul Beckham Putra yang harus digantikan perannya oleh sang pelatih, Bojan Hodak.

Usai laga rampung dengan kekalahan Persib 0-1, Igor Tolic membeberkan kondisi Febri Hariyadi dan Beckham Putra. Dia memastikan kedua pemain itu dalam kondisi yang baik, meski harus harus berjalan meninggalkan lapangan dengan bantuan tim medis.

“Saya rasa Beckham akan baik-baik saja,” kata Igor Tolic usai pertandingan.