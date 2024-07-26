Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Manajer Timnas Malaysia U-19 Ketakutan Jelang Lawan Timnas Indonesia U-19: Mereka Kuat, Tak seperti Dulu!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |21:02 WIB
Timnas Indonesia U-19 akan menghadapi Timnas Malaysia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2024 (Foto: PSSI)
MANAJER Timnas Malaysia U-19, Mohd Joehari Mohd Ayub, memberi Pujian kepada dua dari empat peserta semifinal Piala AFF U-19 2024, Timnas Indonesia U-19 dan Timnas Australia U-19. Ia mengatakan Timnas Indonesia U-19 dan Australia U-19 sebagai tim kuat yang dapat menjegal ambisi Malaysia U-19 mempertahankan gelar juara Piala AFF U-19.

“Target kami adalah mempertahankan gelar. Namun, kami harus sadar dan paham bahwa Australia dan Indonesia adalah tim kuat, bukan seperti dulu,” kata Mohd Joehari Mohd Ayub, Okezone mengutip dari Makan Bola.

Komentar Mohd Joehari Mohd Ayub memang beralasan. Timnas Indonesia U-19 dan Timnas Australia U-19 merupakan dua tim yang lolos ke semifinal Piala AFF U-1 9 2024 setelah menyapu bersih tiga laga fase grup dengan kemenangan.

Timnas Indonesia U-19 berturut-turut menang 6-0 atas Filipina U-19, menggilas Kamboja U-19 (2-0) dan mempermalukan Timor Leste U-19 (6-2). Sementara Australia U-19, tercatat menang 6-0 atas Laos U-19, mempermalukan Vietnam U-19 (6-2) dan menang 1-0 atas Myanmar U-19.

Bagaimana dengan Thailand U-19 dan Malaysia U-19? Kedua tim ini gagal menyapu bersih laga fase grup setelah bermain 1-1 di laga pamungkas Grup C.

Sesuai hasil di fase grup, Timnas Australia U-19 akan bertemu Thailand U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Sabtu 27 Juli 2024 pukul 15.00 WIB.

